19 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Mera ve otlaklar kiraya verilecek

Malatya’da bulunan mera ve yaylakların 2017 yılı otlatma sezonunda mevsimlik otlatma amacı ile göçer ve sürü sahiplerinin kullanımına açıldığı öğrenildi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 11:22
Mera ve otlaklar kiraya verilecek

  Malatya İl Mera Komisyonu’ndan tarafından 14 Nisan 2017 tarihinde Malatya nüfusuna kayıtlı göçer ve sürü sahiplerine, 21 Nisan 2017 tarihinde ise il dışından müracaat edecek göçer ve sürü sahiplerine ihale usulü ile kiralama işleminin yapılacağı ifade edildi.

 YASAL İŞLEMLER!
Söz konusu ihalenin şartnamesinin mesai saatleri içerisinde Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden temin edilebileceği ifade edilirken kiralama ile ilgili ilanların ise İlçe Kaymakamlıkları ve İlçe Belediyelerinde görülebileceği kaydedildi. Hayvan yetiştiricilerinin mera ve yayla alanlarından daha verimli bir şekilde yararlanması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için mera alanlarına hayvanlarını sevk etmeden önce İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurarak gerekli yasal işlemlerini tamamladıktan sonra bu alanları kullanmaları istendi.

 KİRAYA VERİLECEK MERALAR
Malatya’da kiraya verilecek meralar ilçeler şu şekilde sıralandı:

 “Hekimhan (Çimenlik)
Hekimhan (Dikili)
Doğanşehir (Koçdere)
Doğanşehir (Eskiköy)
Yeşilyurt (Üçgöze)
Yeşilyurt (Salkonak)
Yeşilyurt (Kırlangıç)
Arapgir (Sağlıuşağı)
Akçadağ (Ortaköy)”





TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya