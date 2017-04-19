Malatya İl Mera Komisyonu’ndan tarafından 14 Nisan 2017 tarihinde Malatya nüfusuna kayıtlı göçer ve sürü sahiplerine, 21 Nisan 2017 tarihinde ise il dışından müracaat edecek göçer ve sürü sahiplerine ihale usulü ile kiralama işleminin yapılacağı ifade edildi.

YASAL İŞLEMLER!

Söz konusu ihalenin şartnamesinin mesai saatleri içerisinde Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden temin edilebileceği ifade edilirken kiralama ile ilgili ilanların ise İlçe Kaymakamlıkları ve İlçe Belediyelerinde görülebileceği kaydedildi. Hayvan yetiştiricilerinin mera ve yayla alanlarından daha verimli bir şekilde yararlanması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için mera alanlarına hayvanlarını sevk etmeden önce İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurarak gerekli yasal işlemlerini tamamladıktan sonra bu alanları kullanmaları istendi.

KİRAYA VERİLECEK MERALAR

Malatya’da kiraya verilecek meralar ilçeler şu şekilde sıralandı:

“Hekimhan (Çimenlik)

Hekimhan (Dikili)

Doğanşehir (Koçdere)

Doğanşehir (Eskiköy)

Yeşilyurt (Üçgöze)

Yeşilyurt (Salkonak)

Yeşilyurt (Kırlangıç)

Arapgir (Sağlıuşağı)

Akçadağ (Ortaköy)”













TAHİR ÖZÇELİK