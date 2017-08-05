Mengen Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAŞPAKON) tarafından 12-13 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivaline Türkiye genelinde 60 il katılıyor. Festivalde her ilin yöresine ait yemeklerin tanıtılacağını belirten Başkan Cömertoğlu, "Malatya Profesyonel Aşçılar Derneği Kayısı Tatlısı, Arapgir Belediyesi olarak da festivalde Arapgir adına yöremizin yükselen değeri olan Arapgir Mor Reyhan’ından yaptığımız ‘Reyhan Suyu’ ikram edeceğiz" dedi. Cömeroğlu, kurulacak olan stantta gün boyunca Reyhan Suyu dağıtılacağını belirterek ilçeyi tanıtan afiş, broşür ve pankartlarında festivalde yer alacağını söyledi.

Cömertoğlu, ayrıca saksılara dikilmiş çok sayıda reyhanın bitkisinin de katılımcılara dağıtılacağını dile getirdi.

İHA