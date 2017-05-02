Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla parti binasının önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları ve partililer katıldı. Basın ilk konuşmayı Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara yaptı.

Kara, bu yıl işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı saldırıların yoğunlaştığı bir dönemin gerçekleştirildiğini savundu.

EMEK BİZİM İÇİN EN YÜCE DEĞERDİR

Daha sonra söz alan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Partimiz her zaman ‘emek en yüce değer’ diyen bir anlayış ile hareket etmektedir. Emek bizim için en yüce değerdir. Dolayısıyla emeğin sağı-solu dini, ırkı, mezhebi olmaz. Her kim emeği ile mücadele ediyorsa, emeği ile geçiriyorsa herkesin bugün bayramıdır. Herkesin bayramını da yürekten kutlamak istiyorum. Son dönemlerde AKP iktidarının uygulamalarıyla emekçi kesimleri üzerinde önemli bir yüklenmektedir. Sözleşmeli işçinin, geçici işçilerin, kiralık işçinin emeğinin hakkı sömürülmeye devam etmektedir. Bu ülkede işçiler emekçiler, bu ülkenin çalışanları güvencesiz bir şekilde çalışmaya mahkûm edilmektedir. Sendikalaşma yüzde 10’lara kadar düşmüştür. Bu çok acı bir gerçektir. Çünkü sendikalar işçinin, emekçinin” diye konuştu.

TAŞERON ÖNEMLİ BİR SORUN OLARAK DEVAM EDİYOR

İşçilerin hakkını alamayan büyük bir toplum kesimini oluşturduğunu kaydeden Başkan Kiraz, “Bugün geldiğimiz noktada taşeron önemli bir sorun olarak devam ediyor. Bizler taşeron işçilere kadro verilmesini beklerken, bir taraftan da kamu personel reformu ile kamuda performans sistemi ile adeta memurlar taşeronlaşmaya çalıştırılmaktadır. Kölelik işçi yasası her geçen gün büyütmeye devam ediyor ve ağırlaştıran toplumun üzerine yüklenmeye devam ediyor. Kölelik düzenleyerek kölelik işçi düzenlemelerine de asla geçit vermeyeceğiz. Memurların taşeronlaştırmasına da asla geçit vermeyeceğiz. AKP iktidarı denildiğinde akla ilk gelen emek karşıtı bir anlayıştır. İşçiler hakkını alamayan büyük bir toplum kesimidir” ifadelerini kullandı.

REFERANDUM SONUCU GERÇEKTE “HAYIR”DIR

16 Nisan'da bir referandum gerçekleştiğini hatırlatan ve “16 Nisan'da aslında bu haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı toplumun bütün kesimleri güçlü bir ‘hayır’ ortaya koydular” diyen Başkan Kiraz, şunları kaydetti:

“Bu çok önemsenecek bir durumdur. YSK’nın kararı ne olursa olsun sonuç ne çıkmış olursa olsun YSK kanunu haksız uykusuz uygulamalarında bir başka sonuç çıkarıyorsa herkes biliyor ki bu ülkede 16 Nisan'da bütün imkânsızlıklara rağmen, iktidarın bütün olanaklarının kullanılmasına rağmen güçlü bir ‘hayır’ çıkmıştır”





MUTLU SARIGÜL