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Memur ve emeklinin zam oranı

Memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Memur ve emeklinin zam oranı

Memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:00
Memur ve emeklinin zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre; Haziran ayında yüzde 2,61 artarken, 6 aylık artış yüzde 9,17, yıllık bazda ise yüzde 15,39 oldu. Enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zamma ilave olarak ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı Temmuz ayında yapılacak zamla alacak.

Temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz’da alacak.

İHA

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