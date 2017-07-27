Memur ve memur emeklilerinin gözü ve kulağı Ağustos ayında gerçekleştirilecek Toplu Sözleşmede. Toplu Sözleşme masasında çok sayıda talebin karar bağlanacağı bu önemli görüşmede, Ramazan ve Kurban bayramlarında memurlara ve memur emeklilerine ikramiye verilmesi de bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği bu görüşme hakkında konuşan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, BUSABAH’a konuştu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için hazırlanan müfredat taslağında 9. sınıf öğrencileri için ‘cihat’ konusuna yer verilmesini değerlendiren Başkan Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara’da Memur-Sen Başkanlar Toplantısı olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, 1 Ağustos’ta başlayacak olan Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili talepleri, Genel Başkanlarının başkanlığında birlikte Devlet Personel Başkanlığına sunduklarını söyledi.

YÜZLERCE TALEP VAR

Toplu Sözleşmede önemli olan yüzlerce talepleri arasında önemsedikleri taleplerinden birisinin Kurban Bayramında memur ve memur emeklilerine ikramiye verilmesi olduğunu kaydeden Başkan Yıldırım, “Burada 100’lerce talep var. Bu talepler arasında dikkat çekenlerden bir tanesi Kurban Bayramı’nda memur emeklileri ve çalışan memurlar için bir ikramiye talep ediyoruz. Normalde işçi sendikalarına baktığınızda onların yıllık ikramiyeleri olduğunu görüyoruz. Ama memurlarda böyle bir şey söz konusu değil. Biz bu ikramiyenin Kurban Bayramı’nda verilmesini özellikle istiyoruz. En azından kurban kesmek isteyen memurlarımız, emeklilerimiz bu ikramiyeyle rahatça kurbanlarını alıp kesebilirler. Bu anlamdaki talebimizi önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

MÜFREDATTA BELİRGİN BİR ŞEKİLDE ANLATILIYOR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için hazırlanan müfredat taslağında 9. sınıf öğrencileri için ‘cihat’ konusuna yer verilmesiyle alakalı düşüncelerini de paylaşan Başkan Yıldırım, “Cihat denildiği zaman insanların akıllarına çok farklı şeyler geliyor ama cihat Kur’an-ı Kerim’de en çok geçen kelimelerin başında geliyor. Çalışmak, mücadele etmek, gayret etmek anlamında kullanılan bir kelime. Mücadelenin, çalışmanın ülkemiz için, insanlarımız için, geleceğimiz için, İslam âlemi için, dünyanın gelişimi için kaçınılmaz olduğu müfredatta belirgin bir şekilde anlatılıyor. Yoksa insanların kafasında oluşan sanki savaş anlamında olan bir cihat değil. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. İnşallah bu kavram toplumun kafasında oturacak. Cihat hem Kur’a-ı Kerim’de hem de geleneğimizdeki literatürümüzde sürekli kullandığımız bir kavram. Dolayısıyla bunu yadırgamamak gerekiyor” diye konuştu.

HABER MERKEZİ