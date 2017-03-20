Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik yaptığı antidemokratik davranışa tepkiler dinmiyor. Dün bir basın açıklaması yapan Memur-Sen’e bağlı Malatya’da hizmet veren sendikaların başkanları bir araya gelerek Hollanda’ya tepki gösterdiler. Başkanlar Kurulu adına basın açıklamasını Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım yaptı. Yıldırım, Türkiye’nin demokratik bir dönüşüm yaşadığını dile getirerek, sesin ne hikmetse Batıdan geldiğini söyledi.

KÜÇÜK POLİTİKALAR UYGULUYORLAR

“Türkiye, iktidarıyla muhalefetiyle kendi iradesini test edeceği 16 Nisan’a doğru yol alırken, Almanya’dan, Hollanda’dan ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden oligarşik kakafoni yükseliyor” diyen Yıldırım, “En son Hollanda’da yaşananlar, neresinden tutarsanız tutun, Batının ikiyüzlülüğünün tezahürüdür. Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefendiye ve oradaki vatandaşlarımıza yapılan düşmanca ve ırkçı saldırıyı lanetliyoruz. Irkçılık, Avrupa’yı baştan aşağıya kuşatmış görünüyor. Kendilerince, manüplasyon araçlarıyla Türkiye’yi tecrit etmeye kalkıyorlar. Uzun zamandır ‘Türkiye yalnızlaşıyor’ nakaratıyla ülkemizi hizaya getirmeye çalışıyorlar. Türkiye yalnızlaşmıyor. Yeni açılımlarla, alternatifler oluşturuyor kendine. Onun için telaşa kapılıyorlar. Onun için Türkiye’ye karşı bu küçük politikaları uyguluyorlar” diye konuştu.

IRKÇILIK YÜKSELİYOR

Avrupa demokrasisinin çıkar ve ırkçılık üzerine kurulu olduğunu belirten Yıldırım, “Hollanda demek sömürgecilik demek. Hollanda demek koloni demek. Zengin Hollanda resminin temelinde işte bu koloniler var, sömürülen ve katledilen milyonların kanı, ahı ve gözyaşı var. Avrupa demokrasisi, çıkar ve ırkçılık üzerine inşa edilmiştir. İşte görüyoruz; az bir sallandıkları zaman neler yaptıklarını. Irkçılık yükseliyor, yabancı düşmanlığı kültürlerini şekillendiriyor. Daha doğrusu, güçten azıcık düştüklerinde, kültürel kodlarının derinliklerinde bulunan yabancı düşmanlığı birden ortaya çıkıveriyor” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DÜNYA DOĞUYOR

Yıldırım, “Avrupa demokrasileri uzun zamandır kriz içinde. Biz irademize her türlü sahip çıktık toplum olarak; çıkmaya da devam edeceğiz. Ülkemizden değerlerimizden kopuk bazıları Avrupa’nın ‘yalnızlaşıyoruz’ tezviratına katılıp, aynı nakaratı tekrar ediyor. Çünkü onların yüzü batıya dönüktü. Onlar batılıların ezberlerini tekrar ederek ahkâm kesiyorlardı. Oysa yeni bir dünya doğuyor. Yeni bir dünya kurulurken, bizde değerlerimizce söz söyleyeceğiz. Değerlerimize yabancı olmayan bir sistem oluşturacağız. Eğer bunu başarabilirsek; kartların yeniden karıldığı, yeni ittifakların oluşturulmaya çalışıldığı bir dünyada masaya daha güçlü oturmuş olacağız. Türkiyesiz denklem mümkün değildir” diye konuştu.

YOLUMUZ AÇIK

Yeni ilişkiler kurmanın zorunluluğa değinen Yıldırım, “Memur-Sen ailesi olarak, biz güçlü bir Türkiye için tüm gücümüzü ortaya koyuyoruz. Özgürlükleri daha fazla geliştireceğiz. Yeni ilişkiler kurmak zorundayız. Yani sistemimizi değerlerimizle yeniden inşa ederken, o kadim aklımızı inançlarımızla yeniden ihya ederek farklı arayışlar gerçekleştirmek zorundayız. Çok şükür bunu kısmen başardık. Yolumuz açık, ufkumuz açık. Yeter ki kendimiz olalım. Yeter ki, inancımıza ve tarihimize kulak verelim. Onlar oyun oynayacaktır. Biz yeter ki aklımızı ihya edip, sakin bir şekilde bu oyunları karşılayıp, kendi oyunumuzu kuralım. Biz bu sebepten önümüzdeki 16 Nisan’da çıkacak ‘evet’ in çok önemli olduğunu düşünüyor, biliyor ve ‘evet’ için çalışıyoruz. Hollanda’nın bu ırkçı, Nazi kafalı tutumunu şiddetle lanetliyoruz” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL