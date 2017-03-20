16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçiş için referandumun yapılacağını ifade eden Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, “16 Nisan bir milat olacaktır" dedi.
20 Mart 2017 Pazartesi 13:09
Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, sendika temsilcileri ile birlikte yaptığı basın açıklaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve Yeni Anayasa hakkında basın açıklaması düzenlendi. Yıldırım, Memur-Sen olarak, 16 Nisanda yapılacak olan Anayasa değişikliği halk oylamasında gereken sorumluluğu aldıklarını belirterek, "Biz, Ülkemizin geleceğini belirleyecek bir Referandum sürecinde kayıtsız kalamazdık, kayıtsız kalmadık ve Genel Merkezimizin öncülüğünde ‘Memur-Sen’e Davet, Tercihimiz Evet’ programları yaptık. Biz bu memleketin refahı için, geleceği için ter döken büyük bir teşkilat olarak bir köşeye çekilip sessizce tüm bu olanları izleyemeyiz. Bugün sessiz kalırsak yarın iş işten geçtikten sonra nasıl haykırabiliriz? Memur-Sen Camiası olarak biz 15 Temmuz’dan sonra bir ay boyunca demokrasi nöbetlerinde meydanlarda olduk. Bu Nöbetimiz 16 Nisan'a kadar sürecektir. 16 Nisan'da Millet, istikrar, istiklal ve istikbal için ‘Evet’ diyerek yeni bir sistemin inşacısı olacaktır. Bu ‘Evet’ yeniden adil bir dünya idealimizin de başlangıcı olacaktır. Batı'nın karşı çıkış nedeni de budur. Batının önümüze barikatlar kurmasının amacı da budur. Yani Batı küresel sömürü sisteminin değişmesini istemiyor. Sistemlerini sallayan sesin Türkiye'den yükseldiğini görüyor. Onun için hayır cephesinde yer alıyor. Biz ise Çanakkale ruhunu millet olarak yeniden yaşamak, unutanlara ve unutturanlara hatırlatmak için ayaktayız, emeğin değerini korumak için evet diyoruz. Emperyalistlerin oyunlarını bozmak için evet diyoruz. Birliğimiz ve Kardeşliğimiz için evet diyoruz. Milletimizin 15 Temmuz'da göstermiş olduğu fedakarlığın akamete uğramaması için evet diyoruz. Lider ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'mizin dimdik ayakta durması için evet diyoruz. Bir daha 28 Şubat gibi Ahlaksız darbeler yaşanmaması için evet diyoruz. İstiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için güçlü bir şekilde evet diyoruz" dedi.
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü de kutlayan Yıldırım, 102 yıl önce sahip oldukları askeri ve teknolojik güce güvenerek Çanakkale’ye gelenlerin, milletin iman gücü karşısında asla unutamayacakları bir yenilgi aldıklarını hatırlattı. Yıldırım, “Ancak yenilgiden ders çıkarmamış olacaklar ki 101 yıl sonra taşeronları ile birlikte alçak uçuşlarla, tank ve tüfeklerle yeniden geldiler. Yine unutmuşlardı! Bu aziz milletin hangi şart altında olursa olsun esaret ve dayatmaya boyun eğmeyeceğini akıllarına getirmemişlerdi. Millet, unuttukları zaferi 15 Temmuz'da emperyalizme, Siyonizm’e ve taşeronlarına yeniden hatırlattı, asla unutamayacakları tarihi bir ders verdi” şeklinde konuştu
Yıldırım ayrıca Memur-Sen Malatya Şubesi olarak da Malatya Barosuna bağlı avukatların teşekkül ettirdiği ‘Malatya Evet Platformunun çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Malatyamızın bütün Sivil Toplum Kuruluşlarını ve Saygıdeğer Malatyalıları bu evet sürecinde birlikte yürümeye davet ediyoruz. Memur-Sen Camiası olarak, 15 Temmuz’un Nöbetçisi, 16 Nisan’ın evetçisiyiz" diye konuştu.
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