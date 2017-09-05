Sendika binasında yapılan bayramlaşma törenine Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve sendika üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kerem Yıldırım, üyelerin ve tüm Müslümanların bayramını kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Konuşmasında İslam dünyasında yaşanan olaylara dikkat çeken Yıldırım, başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere tüm mağdurlara el uzatılması gerektiğini ifade etti.

İHA