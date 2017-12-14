14 Aralık 2017 Perşembe

Memleketi Kemal Sunal’ı unutmadı

Malatyalı merhum Sanatçı Kemal Sunal unutulmadı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Malatyalı Merhum Kemal Sunal anısına “Şaban Sınıfımızda” adlı etkinlik düzenledi.

14 Aralık 2017 Perşembe 11:28
Memleketi Kemal Sunal’ı unutmadı

  3 günde 5 ilçedeki 8 ilkokulu gezen Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 73 sınıfta toplam 2 bin 500 öğrenciye gösteri yaptı.

GOFRET İKRAMI
  Büyükşehir Tiyatrosu, Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerindeki okullarda etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türkiye’nin sevilen Tiyatro Sanatçısı ve Sinema Oyuncusu Kemal Sunal’ın filmlerinden bölümler sahnelendi. Sınıflarda yapılan gösterilerde Kemal Sunal’ın yardımsever kişiliği hakkında bilgi ve anılar da öğrencilerle paylaşıldı. Etkinliklerde öğrencilere, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gofret ikramı da sunuldu. 

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