3 günde 5 ilçedeki 8 ilkokulu gezen Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 73 sınıfta toplam 2 bin 500 öğrenciye gösteri yaptı.

GOFRET İKRAMI

Büyükşehir Tiyatrosu, Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerindeki okullarda etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türkiye’nin sevilen Tiyatro Sanatçısı ve Sinema Oyuncusu Kemal Sunal’ın filmlerinden bölümler sahnelendi. Sınıflarda yapılan gösterilerde Kemal Sunal’ın yardımsever kişiliği hakkında bilgi ve anılar da öğrencilerle paylaşıldı. Etkinliklerde öğrencilere, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gofret ikramı da sunuldu.

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