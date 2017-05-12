Büyükşehir Belediyesi Trambüs Bakım İstasyonu’nda incelemelerde bulunan, akabinde şehir merkezinde kısa bir gezi yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şehir turunun ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etti.

Malatya’ya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Gökçek, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız kitap fuarı münasebetiyle bizi davet etti. Bu vesile ile buraya geldik. Fuarda 15 Temmuz ile ilgili bir sunum yapacağız. Malatya’yı gezdik. Son geldiğimden bu yana Malatya’yı inanılmaz şekilde değişmiş gördüm” dedi.

BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i Malatya’da görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’da yapılan çalışmalarla ilgili kısa bilgiler verdi. Büyükşehir statüsünün birçok avantajının olduğunu da kaydeden Çakır, ilk dönem olması hasebiyle bu avantajların belki hizmetlere yansımasının gözükmeyebileceğini ancak başta kırsal olmak üzere normalin üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti.

ÖNEMLİ BİR FUAR

Malatya Anadolu Kitap Fuarı ile ilgili de bilgiler veren Çakır, “Fuarımız önemli bir fuar. Fuarlar belediyelerin görevi değil ama biz Malatya’yı daha da geliştirmek ve bölgede bir cazibe merkezi yapmak amacıyla yoğun bir şekilde fuarlar düzenliyoruz. Yıl içerisinde 7-10 arasında fuar yapıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden birisi de kitap fuarı. Sizlerin gelmesi bu fuara daha da güç kattı” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ