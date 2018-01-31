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Mehmetçik’e moral ziyareti 

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Genel Başkan Metin Memiş ve kalabalık bir toplulukla Kilis Öncüpınar ve Gülbaba sınır kapısında görev yapan Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu. 

Mehmetçik’e moral ziyareti 

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Genel Başkan Metin Memiş ve kalabalık bir toplulukla Kilis Öncüpınar ve Gülbaba sınır kapısında görev yapan Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 16:36
Mehmetçik’e moral ziyareti 

Aralarında Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis Sağlık-Sen Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı ziyarette Mehmetçiklere ‘yanınızdayız’ mesajı verildi. Genel Başkan Memiş ve beraberindekiler daha sonra, Kilis Devlet Hastanesini ziyaret ederek burada çalışan sağlıkçılara da moral verdi. 
Ziyarette sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleyen Genel Başkan Memiş, sağlıkçıların zor şartlarda görev yaptıklarını bildiğini belirterek, şartların iyileşmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

İHA

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