Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118054
ALTIN
161.111
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.3210
EURO
4.6782

 MEHMETÇİK KAR KIŞ DEMEDEN OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Mehmetçik yurt içinde de teröristlere göz açtırmıyor.

 MEHMETÇİK KAR KIŞ DEMEDEN OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Mehmetçik yurt içinde de teröristlere göz açtırmıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 14:36
 MEHMETÇİK KAR KIŞ DEMEDEN OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Mehmetçik yurt içinde de teröristlere göz açtırmıyor. Siirt-Şırnak arasında bulunan 2 bin 962 rakımlı Herekol Dağı bölgesinde bir grup teröristin olduğu istihbaratı alınması üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

Siirt'in Pervari ilçesi ile Şırnak arasında bulunan ve haritalarda genellikle Yazlıca Dağı olarak geçen Herekol Dağı'nda yer yer yarım metreye ulaşan kara aldırış etmeyen Mehmetçik, bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Helikopterlerle Herekol Dağı'nın düz bir bölgesine indirilen komandolar bölgede barınan teröristlerin tespiti için kar kış demeden çalışma yapıyor. 3 ayrı helikopterle karlı bölgeye indirilen komandolar, kar tipi kıyafetleri ve sırt çantalarıyla beyaz esaret altındaki yüksek rakımlı dağlarda terörist avına çıktı.Komandoların helikopterden indikten sonra karlı dağlarda güvenlik tedbirleri alarak ilerlemeleri dikkat çekti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTskAfrinZeytin Dalı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 E. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’a konuk olacak 
 E. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’a konuk olacak 
 “Sanayici ve işadamlarımız toplumumuzun lokomotifidir”
 “Sanayici ve işadamlarımız toplumumuzun lokomotifidir”
Başbakan Yıldırım: 'Hepsinin canına okuyacağız'
Başbakan Yıldırım: 'Hepsinin canına okuyacağız'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim