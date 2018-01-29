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MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİLER

Saadet Partisi (SP) Malatya İl Teşkilatı Zeytin Dalı Harekantı’nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için kan bağışında bulundu. Türkiye'de yaşayan 83 milyon insanın yüzde 90’ının bu operasyonun arkasında olduğunu dile getiren SP İl Başkanı Mehmet Kaya Asiltürk, “Biz ülkemizin menfaati, çıkarı olduğunda her şeyi geri tarafTa bırakırız” dedi.

MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİLER

Saadet Partisi (SP) Malatya İl Teşkilatı Zeytin Dalı Harekantı’nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için kan bağışında bulundu. Türkiye'de yaşayan 83 milyon insanın yüzde 90’ının bu operasyonun arkasında olduğunu dile getiren SP İl Başkanı Mehmet Kaya Asiltürk, “Biz ülkemizin menfaati, çıkarı olduğunda her şeyi geri tarafTa bırakırız” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 13:49
MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİLER

Saadet Partisi (SP) Malatya İl Teşkilatı Zeytin Dalı Harekantı’nda teröristlerle göğüs göğüse çarpışan Mehmetçikler için Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Emekliler Parkı’nda bulunan Kızılay otobüsünde kan veren ve sonra da bir basın açıklamasında bulunan SP Malatya İl Başkanı Mehmet Kaya Asiltürk, Malatya Saadet Partisi İl Teşkilatı olarak Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe teşkilatımızla birlikteAfrin’de gerçekleştirdikleri operasyonlar için Mehmetçiğe katkı sunmak amacıyla kan bağışında bulunduklarını söyledi.

KARINCA KARARINCA BİR KATKIMIZ OLSUN İSTEDİK

“Bugün mazereti olan kardeşlerimiz 5 gün içerisinde değişik günlerde gelerek bu kampanyaya destek verecek” diyen Başkan Asiltürk, şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz Türkiye gerçekten dost bildiği,  müttefik bildiği, stratejik ortak bildiği ülkeler tarafından maşa olarak kullanılan belli güçlerle sıkıştırılmak istenirken inşallah Türkiye'nin ileriki yıllarda düşman olarak ya da tehdit olarak gördüğü unsurların bertaraf edilmesi için yapılan bir operasyonda  bizimde karınca kararınca bir katkımız olsun istedik. Ben özellikle bizi dinleyen insanlardan artık Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek yüzünü görmelerini istiyoruz. 1960 İhtilalinin arkasında ABD vardır, 1980 ihtilalinin arkasında ABD vardır, 28 Şubat'ın arkasında ABD vardır son 15 Temmuz girişiminin arkasında da ABD vardır ve bugün artık alenen ortaya çıkmıştır ki PYD, PKK ve YPG’ nin de arkasında ABD vardır. ABD yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin stratejik ortak değil, düşmanıdır. Artık tüm Türkiye halkı düşmanı kim olduğunu açık açık görmeli bundan sonra da ona göre tedbir alınmalıdır diyorum. Ben kardeşlerimin yapmış olduğu bu katkıdan dolayı hepsine teşekkür ediyorum.”

İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA SONUÇLANIR

Zeytin Dalı Operasyonu’nu da değerlendiren Başkan Asiltürk, “Bir Saadet Partisi olarak Genel Başkanımıza söyledik gerçekten Türkiye'de bugün yaşayan insanların yani 83 milyonun yüzde 90’ ı bu operasyonun arkasındadır. Hükümet ve Cumhurbaşkanı bu desteği kaybetmeme yönünde açıklamalarda bulunmalıdır. Biz ülkemizin menfaati çıkarı olduğunda her şeyi geri tarafında bırakırız ve inşallah operasyonda en kısa zamanda sonuçlanır ve Türkiye bu önümüzdeki yıllarda kendini tehdit edecek unsurlardan kurtulacak bir operasyon neticesine ulaşır diye ümit ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi (SP) Malatya İl Teşkilatı .Kan Verdi
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