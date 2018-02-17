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Mehmetçik Afrin’de tarih yazıyor

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’ni ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Türk ordusunun Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda tarih yazdığını söyledi.

Mehmetçik Afrin’de tarih yazıyor

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’ni ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Türk ordusunun Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda tarih yazdığını söyledi.

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 12:33
Mehmetçik Afrin’de tarih yazıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın da yer aldığı ziyarette Şahin, kendisine iletilen talep ve önerileri aldı.Ziyarette konuşan Başkan Polat, “Mehmetçiğimiz, kahraman ordumuz bu milletin mukaddesatını, vatanını, toprağını korumak; bayrağının nazlı nazlı en yüksek tepelerde dalgalanması için Afrin’de terör örgütlerine karşı bir mücadele veriyorlar. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe bize kimsenin gücü yetmez” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, mahallelerin dokusunu korumaya çalışan bir ekip, parti, iktidar mensupları olduklarını ifade etti.Şahin, Karakavak’ta su ile ilgili taleplerin olduğunu belirterek, “Suyu birçok kez yapılmış olmasına rağmen bir arkadaşımızın bundan hoşnut olmaması durumunda yargıya başvurması halinde bozuluyordu. İmar yapılırken, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mensubu olarak hakkaniyet ölçütleri içerisinde ‘şu yakınımız, ahbabımız, akrabamız’ diye gözetmeksizin, adil ve yasal şartlarda yapıldığı sürece bu itiraz edenlerin sayısı da düşmeye başladı” sözlerini kaydetti.

AMERİKA VE ONUN YANDAŞI GÜÇLER…

Milletvekili Şahin, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Haçlı zihniyetinin üzerimize gelmiş olduğu o çıkarmaların, taarruzların benzerini bugün belki 40 yıldır içimizdeki bazı ideolojik terör örgütleri, ‘Kürt halkının haklarını savunduklarını’ iddia eden bu alçak ruhlu insanlar, o bölgede Kürt vatandaşlarımızın binlerce evladının katledilmesine vesile oldular. Mehmetçiğimizin, güvenlik güçlerimizin şehit olmasına vesile oldular. Kendi sivil toplum örgütlerinin önünde ‘Türk’ kelimesine sığınarak yeri gelir Kemalist, yeri gelir Atatürkçü, yeri gelir Cumhuriyetçi olurlar, yeri gelir demokrasiye sığınırlar ama hiçbir zaman için masum yavrularımızın dağdaki alıkonuluşlarıyla ilgili bir tek cümle sarf etmemişlerdir. Sınırımızın ötesinde Amerika ve onun yandaşı olan diğer emperyalist güçlerin artık kuklalarını bırakıp, bizzat kuklacıların ortaya çıkmış oldukları bir süreçte biz Amerika’yla savaşıyoruz. Terörle mücadele etmiş olduğumuz dönemde onları arkadan destekleyenler, bugün onların önüne geçmiş durumdalar. Mehmetçiğimizin tarih yazdığı bir hadisede, Mehmetçiğimizle ilgili bir tek kelime sarf etmiyorlar. Mehmetçiğimiz orada tarih yazıyor.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Mehmetçiğimiz, kahraman ordumuz bu milletin mukaddesatını, vatanını, toprağını korumak; bayrağının nazlı nazlı en yüksek tepelerde dalgalanması için Afrin’de terör örgütlerine karşı bir mücadele veriyorlar. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe bize kimsenin gücü yetmez” dedi.(Bülten)busabahmalatya.com 

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