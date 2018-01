MEHMETÇİĞE BAYRAKLI MESAJ

Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtının 6. gününde de Malatyalı esnaflar Mehmetçiğe desteklerini esirgemediler. Harekatın başından bu yana Malatya Valiliğinin de davetiyle her eve, her dükkana bayrak asarak Mehmetçiklere destek veren esnaflar harekatın başarıyla sonuçlanmasını için dualarını esirgemiyorlar. Dün de Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve Yönetim Kurulu üyeleri Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için berber ve kuaförlere bayrak dağıtımı etkinliği gerçekleştirdiler.

Bayrağı Başkan Ramazan Toptaş’ın elinden alan Berber esnaflarından Turgay Kılıç, inşallah yüz akıyla bölgeden çıkma temennisinde bulundu.

ALLAH ASKERLERİMİZE GÜÇ VE KUVVET VERSİN

Tek temennilerinin can kaybı olmamasını dileyen Kılıç, “İnşallah yüzümüzün akıyla bölgeden çıkarız. Tek dileğimiz askerlerimizden dolayı can kaybı yaşanmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak her şeyin üstesinden geliriz. Allah askerlerimize güç ve kuvvet versin; sağlıkla görevlerini yaparak ülkemize dönsünler” diye konuştu.

TERÖR YUVALARINI TEMİZLEMEK İÇİN HAREKÂT YAPIYORLAR

Gerekirse kendilerinin de askere seve seve gideceklerini ifade eden Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ise, şunları kaydetti:

“Bilindiği gibi yaklaşık 1 haftadır silahlı kuvvetlerimizin mensupları Afrin bölgesindeki terör yuvalarını temizlemek için harekât yapıyorlar. Bizler de Sayın Valimizin Bayrak asalım uyarısını da dikkate alarak böyle bir kampanya başlattık. İlimizde hizmet veren yaklaşık 500 esnafımıza şanlı bayrağımızı dağıtacağız. Afrin’de operasyona devem eden gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanındayız. Gerekirse biz de seve seve gideriz. Allah’ın izniyle bir an evvel bu harekât başarılı bir şekilde tamamlanır ve askerlerimiz sağ salim kışlalarına dönerler. Bu vesile ile operasyonda şehit olan askerlerimize ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”