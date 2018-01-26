Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119481
ALTIN
162.835
DOLAR
3.7333
STERLİN
5.3180
EURO
4.6567

MEHMETÇİĞE BAYRAKLI MESAJ

Zeytin Dalı Harekâtına destek olmak için yaklaşık 500 esnafa bayrak dağıtımı yapacaklarını dile getiren Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, Mehmetçiklere “yanınızdayız” mesajı verdi. Başkan Toptaş, “Gerekirse biz de seve seve oraya gideriz” dedi.

MEHMETÇİĞE BAYRAKLI MESAJ

Zeytin Dalı Harekâtına destek olmak için yaklaşık 500 esnafa bayrak dağıtımı yapacaklarını dile getiren Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, Mehmetçiklere “yanınızdayız” mesajı verdi. Başkan Toptaş, “Gerekirse biz de seve seve oraya gideriz” dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 08:18
MEHMETÇİĞE BAYRAKLI MESAJ

Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtının 6. gününde de Malatyalı esnaflar Mehmetçiğe desteklerini esirgemediler. Harekatın başından bu yana Malatya Valiliğinin de davetiyle her eve, her dükkana bayrak asarak Mehmetçiklere destek veren esnaflar harekatın başarıyla sonuçlanmasını için dualarını esirgemiyorlar. Dün de Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve Yönetim Kurulu üyeleri Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için berber ve kuaförlere bayrak dağıtımı etkinliği gerçekleştirdiler.

Bayrağı Başkan Ramazan Toptaş’ın elinden alan Berber esnaflarından Turgay Kılıç, inşallah yüz akıyla bölgeden çıkma temennisinde bulundu.

ALLAH ASKERLERİMİZE GÜÇ VE KUVVET VERSİN

Tek temennilerinin can kaybı olmamasını dileyen Kılıç, “İnşallah yüzümüzün akıyla bölgeden çıkarız. Tek dileğimiz askerlerimizden dolayı can kaybı yaşanmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak her şeyin üstesinden geliriz. Allah askerlerimize güç ve kuvvet versin; sağlıkla görevlerini yaparak ülkemize dönsünler” diye konuştu.

TERÖR YUVALARINI TEMİZLEMEK İÇİN HAREKÂT YAPIYORLAR

Gerekirse kendilerinin de askere seve seve gideceklerini ifade eden Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ise, şunları kaydetti:

“Bilindiği gibi yaklaşık 1 haftadır silahlı kuvvetlerimizin mensupları Afrin bölgesindeki terör yuvalarını temizlemek için harekât yapıyorlar. Bizler de Sayın Valimizin Bayrak asalım uyarısını da dikkate alarak böyle bir kampanya başlattık. İlimizde hizmet veren yaklaşık 500 esnafımıza şanlı bayrağımızı dağıtacağız. Afrin’de operasyona devem eden gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanındayız. Gerekirse biz de seve seve gideriz. Allah’ın izniyle bir an evvel bu harekât başarılı bir şekilde tamamlanır ve askerlerimiz sağ salim kışlalarına dönerler. Bu vesile ile operasyonda şehit olan askerlerimize ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 25.01.2018 16:23
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekâtın500 Esnafa Bayrak Dağıtım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BATTALGAZİ BELEDİYESİ BAYRAK DAĞITTI
BATTALGAZİ BELEDİYESİ BAYRAK DAĞITTI
17 İLDE FETÖ OPERASYONU
17 İLDE FETÖ OPERASYONU
"ENGELLİLERLE İLGİLİ YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI"
"ENGELLİLERLE İLGİLİ YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim