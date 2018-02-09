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Mehmetçiğe “Afrin” desteği 

22. Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik düzenlediği “Zeytin Dalı” operasyonuna 22.Bölge Malatya Eczacı Odası olarak tam destek verdiklerini söyledi. 

Mehmetçiğe “Afrin” desteği 

22. Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik düzenlediği “Zeytin Dalı” operasyonuna 22.Bölge Malatya Eczacı Odası olarak tam destek verdiklerini söyledi. 

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 12:40
Mehmetçiğe “Afrin” desteği 

Başkan Özelçi yaptığı açıklamada,” Ülkemiz için tehdit oluşturan Suriye’nin Afrin bölgesine; Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak 2018 itibari ile huzur ve barışın tesisi, sınır güvenliğimiz ve o bölge insanının kendi topraklarında güven içinde yaşaması maksadıyla “Zeytin DalI” harekatını başlatmıştır. Şu bilinmelidir ki, hiçbir şey Devletimizin bekasından, huzur ve güvenliği davasından büyük ve üstün değildir. Afrin, geçen yıl oldubittiye getirilerek PYD-YPG-PKK tarafından bir kurşun dahi atılmadan kontrol altına alınmış ve ülkemize yönelik bölücü terör örgütlerinin tehditleri artarak devam etmiştir. Zeytin Dalı harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de hainlerin ve onların işbirlikçilerine müdahale etmiş ve müdahaleye devam etmektedir. Türkiye artık tüm dünyanın dikkatini Afrin’e çekmeyi başarmıştır. 22. Bölge Malatya Eczacı Odası olarak ülkemiz ve bölge coğrafyası huzur ve barışa kavuşuncaya dek, ülkemiz içindeki bütün Sivil Toplum Kuruluşlarını ve meslek örgütlerini devletimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle ülkemizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Devletimizin terör operasyonları için almış olduğu bütün kararları desteklediğimizi beyan ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen kurtuluş savaşından bu yana ülkemiz için canlarını hiçe sayan Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken Afrin’ de yapılmakta olan “Zeytin Dalı” harekatında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza sabırlar yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com
 

İHA

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