12 Ocak 2018 Cuma

Mehmet Erdem Malatyalıları büyüledi

Malatyalı olan Sanatçı Mehmet Erdem Malatya’da sevenleriyle buluştu. Arapgirli olan şarkıcı Mehmet Erdem’in Kongre ve Kültür Merkezinde verdiği konsere Malatyalılar büyük ilgi gösterdi.

12 Ocak 2018 Cuma 11:50
Mehmet Erdem Malatyalıları büyüledi

  Biletleri günler öncesinden tükenen konserde, müzik listelerinde en çok dinlenenler arasında yer alan şarkılarını seslendiren Erdem, Malatyalılara yaklaşık 2 saatlik bir müzik ziyafeti sundu.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun da izlediği konserde kısa bir konuşma yapan Mehmet Erdem, “Sizlerle yeniden bir arada olmak benim için mutluluk verici. Biliyorsunuz ben de Malatyalıyım, Arapgirliyim. Malatya’yı çok seviyorum ve fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Haluk Cömertoğlu başkanım da burada. Ona da sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

“BAŞARININ SIRRI SAMİMİYET”
  Mehmet Erdem, konser öncesi yaptığı açıklamada ise başarısının sırrının samimiyet olduğunu söyledi. Memleketi olan Malatya’dan olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Erdem, “Burası benim memleketim, Arapgirliyim. Zaten fırsat buldukça geliyorum. Çok seviyorum memleketimi. İnşallah hemşehrilerimizle güzel vakit geçiririz” şeklinde konuştu. 

Başarısının sırrını sorulan Erdem, “Yani bu işin bir sırrı var ise eğer, samimiyet derim. Tabi işimi severek yapıyorum. Umarım insanların beğenisini kazanıyoruzdur. Bugün buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatyalı Olan Sanatçı Mehmet ErdemMalatya’da Sevenleriyle Buluştu

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017