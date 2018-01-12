Biletleri günler öncesinden tükenen konserde, müzik listelerinde en çok dinlenenler arasında yer alan şarkılarını seslendiren Erdem, Malatyalılara yaklaşık 2 saatlik bir müzik ziyafeti sundu.
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun da izlediği konserde kısa bir konuşma yapan Mehmet Erdem, “Sizlerle yeniden bir arada olmak benim için mutluluk verici. Biliyorsunuz ben de Malatyalıyım, Arapgirliyim. Malatya’yı çok seviyorum ve fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Haluk Cömertoğlu başkanım da burada. Ona da sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.
“BAŞARININ SIRRI SAMİMİYET”
Mehmet Erdem, konser öncesi yaptığı açıklamada ise başarısının sırrının samimiyet olduğunu söyledi. Memleketi olan Malatya’dan olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Erdem, “Burası benim memleketim, Arapgirliyim. Zaten fırsat buldukça geliyorum. Çok seviyorum memleketimi. İnşallah hemşehrilerimizle güzel vakit geçiririz” şeklinde konuştu.
Başarısının sırrını sorulan Erdem, “Yani bu işin bir sırrı var ise eğer, samimiyet derim. Tabi işimi severek yapıyorum. Umarım insanların beğenisini kazanıyoruzdur. Bugün buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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