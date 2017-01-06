Bir otelde gerçekleşen anma programı Kuran’ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı. Daha sonra söz alan Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, “Mehmet Akif İnan’ı vefatının 17. yılında rahmet ve özlemle ile yad ettiklerini belirterek “Sendikacılığı, sınıf ve zümre için yapılacak bir uğraş olarak görmeyip, Şubat 1992’de yola koyularak yeni bir çığır açan Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan, aramızdan ayrılalı 17 yıl oldu. Allah rahmet eylesin” dedi.

Genel Başkanları İnan’ın 6 Ocak 2000’de hayatını kaybettiğini belirten Yıldırım, “Bıraktığı miras ise bütün mağdur ve mazlumların umut ışığı oldu. Ülkemizde insanlar ‘öz yurdunda garip, öz vatanında parya’ olmasın, sel Pakistan’da insanlığı da alıp götürmesin, Filistin ve Doğu Türkistan unutulmasın, çocuklar Somali’de sefaletin koynunda uyutulmasın. İç savaşın pençesindeki Suriyeli kardeşlerimizin feryadı karşılıksız kalmasın ve insanlık Myammar’da kurutulmasın diye insanlığın ortak vicdanını temsil etmenin sorumluluğuyla ilk hareketi başlatan 1992 de kurduğu Eğitim-Bir-Sen’i ve 1995 yılında kurduğu Memur-Sen’i emanet ederek aramızdan ayrılan uygarlık savaşçısı tam bir eylem adamıydı” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Akif İnan’ın kendilerine bıraktığı en önemli eserin 960 bin üyesi ile Memur-Sen olduğunu belirten Yıldırım Memur-Sen’in Türkiye’nin en örgütlü ve en dinamik sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Adı okullara, kültür salonlarına ve yerleşim yerlerine verilen Mehmet Akif İnan’ın, çağı kurtarmanın mücadelesini yaşam tarzı haline getirmiş biri olduğunu ifade eden Yıldırım, “Memur-Sen ailesi olarak, 17. ölüm yıldönümünde Bangladeş’te yaptırdığımız ve Arakanlı yetimlerin muhafaza edilerek yetiştirileceği 200 öğrencilik okul, mescit ve yatakhanenin bulunduğu Mehmet Akif İnan Küllliyesi ile amel defterinin açık tutulmasına katkıda bulunduğumuz Akif inan’ın bize miras bıraktığı eseri büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Mehmet Akif İnan’ın yazdığı şiirler okundu.

İHA