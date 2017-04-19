İnönü Üniversitesi’nin internet sitesinde yayınlanan “Hasta Yakınları İçin Görüntülü Görüşme” başlıklı haberde, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ‘Görüntülü Görüşme Merkezi ve Yoğun Bakım İrtibat Ofisi’ açıldığı belirtiliyor. Oysa, TÖTM’deki bu teknolojik donanım eski Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik döneminde, yıllar önce başlatılmış ve hasta yakınları, burada yatan hastaları ile görüşmeye başlamıştı.
“Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler karşısında hastanemiz sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedir. Yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan hastalarımız için de bu imkânlar sonuna kadar kullanılmaktadır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde devam etmekte olan Görüntülü Görüşme Merkezindeki hizmetimiz ile tablet bilgisayarlar aracılığıyla yoğun bakımdaki yakınlarını görebilen hastalar, onlarla konuşup özlem gideriyor. Anne babalar da yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerini görme imkânı bulabiliyor. Hastalarımız için de moral oluyor ve yoğun bakımda yatış süreleri de kısalıyor.”
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