İnönü Üniversitesi’nin internet sitesinde yayınlanan “Hasta Yakınları İçin Görüntülü Görüşme” başlıklı haberde, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ‘Görüntülü Görüşme Merkezi ve Yoğun Bakım İrtibat Ofisi’ açıldığı belirtiliyor. Oysa, TÖTM’deki bu teknolojik donanım eski Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik döneminde, yıllar önce başlatılmış ve hasta yakınları, burada yatan hastaları ile görüşmeye başlamıştı.

“SONUNA KADAR KULANDIK”

Söz konusu haberde, TÖTM Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar’ın konuya ilişkin açıklamasına da yer veriliyor. Prof. Parlakpınar, yıllar önce başlatılan bu hizmetin ilk defa verilmeye başlandığı izlenimini yaratan bilgiler veriyor. Uzun süre önce başlatılan hasta yakınının görüntülü görüşmesi hizmeti hakkında konuşan Prof. Parlakpınar, açıklamasında şöyle diyor:

“Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler karşısında hastanemiz sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedir. Yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan hastalarımız için de bu imkânlar sonuna kadar kullanılmaktadır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde devam etmekte olan Görüntülü Görüşme Merkezindeki hizmetimiz ile tablet bilgisayarlar aracılığıyla yoğun bakımdaki yakınlarını görebilen hastalar, onlarla konuşup özlem gideriyor. Anne babalar da yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerini görme imkânı bulabiliyor. Hastalarımız için de moral oluyor ve yoğun bakımda yatış süreleri de kısalıyor.”

YENİYMİŞ!

İnönü Üniversitesi’nin resmi sitesindeki, “Hasta Yakınları İçin Görüntülü Görüşme” başlıklı haber ve bu haber içeriğindeki Başhekim Prof. Dr. Parlakpınar’ın açıklamaları, “Ya yönettikleri hastaneyi tanımıyorlar, ya kasıtlı biçimde yanıltıcı bilgi veriyorlar, ya da yeni bir şey üretmedikleri için eski yönetimin hizmetlerini yeniymiş gibi sunuyorlar” şeklinde yorum yapılmasına yol açtı.







TAHİR ÖZÇELİK