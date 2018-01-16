MEĞER HERKES MEMNUNMUŞ

İnönü Üniversitesinde öğrenim gören bir grup kız öğrencinin başlattığı imza kampanyasını dikkate alan Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Eylül ayında hizmete sunulan Pembe Trambüs uygulaması, Malatyalı kadınların büyük beğenisini topluyor. Hizmete girdiği günden beri birçok tartışmayı da beraberinde getiren ve ülke gündemini sık sık meşgul eden uygulamayla ilgili kadınların memnuniyeti her geçen gün artarken, bazı kadınlar sefer sayısının artırılmasını istiyor.



Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) ve İnönü Üniversitesi arasında sefer yapan Pembe Trambüs ile rahat bir şekilde yolculuk yaptıklarını ifade eden kadın yolcular uygulamanın diğer illere de örnek olmasını istedi. Geçmişte toplu taşıma araçlarında bazı olumsuz olaylar yaşandığını söyleyen üniversiteliler de Pembe Trambüs ile birlikte bu tür olumsuzlukların önüne geçildiğini dile getirerek, uygulamadan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Uygulama ile ayrımcılık yapılmadığını söyleyen bazı kadınlar da uygulama ile kadınların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk yaptığını ve bunun da çok önemli olduğunu aktardılar.