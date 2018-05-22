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Medine usulü iftar yapıldı

Yedihilal Malatya Şubesi, düzenlediği Medine usulü iftar programıyla üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cami merkezli bir hareket olduklarını ifade eden Yedihilal Malatya Şube Başkanı Behcet Bakır, “Lüks ortam ve sofralardan ziyade cami içerisinde, cami avlusunda soframızı basit bir şekilde, Medine usulü hazırladık ve Müslüman kardeşlerimizle kaynaşmak istiyoruz” dedi.

Medine usulü iftar yapıldı

Yedihilal Malatya Şubesi, düzenlediği Medine usulü iftar programıyla üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cami merkezli bir hareket olduklarını ifade eden Yedihilal Malatya Şube Başkanı Behcet Bakır, “Lüks ortam ve sofralardan ziyade cami içerisinde, cami avlusunda soframızı basit bir şekilde, Medine usulü hazırladık ve Müslüman kardeşlerimizle kaynaşmak istiyoruz” dedi.

22 Mayıs 2018 Salı 10:48
Medine usulü iftar yapıldı

Yedihilal Malatya Şubesi, Medine usulü bir iftar programı düzenledi. Söğütlü Cami’nin avlusunda düzenlenen iftar programına Yedihilal Malatya Şube Başkanı Behcet Bakır, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erhan Berk, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Yeşilyurt Milli Eğitim Şube Müdürü Cemal Kalay, Yedihilal Malatya Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cami merkezli bir hareket olduklarını belirten Yedihilal Malatya Şube Başkanı Behcet Bakır, camiyle Müslümanları bir arada, iletişim içerisinde hemhal olmasını amaçladıklarını söyledi.

300 KİŞİLİK DAVET LİSTEMİZ VAR

Türkiye’de yaklaşık 50 şubeleri olduğunu dile getiren Başkan Bakır, “Dolayısıyla lüks ortam ve sofralardan ziyade cami içerisinde, cami avlusunda soframızı basit bir şekilde, Medine usulü hazırladık ve Müslüman kardeşlerimizle kaynaşmak istiyoruz. Niyetimiz bu. Bu programımızın 2’ncisini düzenledik. Geçen yıl da bu organizasyonun birincisini gerçekleştirdik. Aslında Yeni Cami’nin avlusunda yapıyorduk. Ancak ani yağış nedeniyle programımızı Söğütlü Cami’nin avlusuna kaydırmak zorunda kaldık. Yaklaşık 300 kişilik bir davet listemiz var. Türkiye’de yaklaşık 50 şubemiz var. Bu organizasyonu yapan tüm şubelerimiz cami avlusunda yaparla. Bu sadece Malatya’ya has bir durum değil” diye konuştu.

GENÇLİĞİ ÖZGÜRLEŞTİRMEK LAZIM

“Bizim gençlik hareketlerimiz var” diyen Başkan Bakır, “Orta öğretime yönelik, lise öğrencilerine yönelik çalışmalarımız var. Öğrencilerimiz, gençliğimiz uçurumun kenarında. Kendi ilkleri, kendi ailesinden aldığı terbiye doğrultusunda, ailesinin yönlendirmesi doğrultusunda ama bizlere de bir şeyler düşerse, bize de bir şeyler sorarlarsa biz de, ‘kardeşim bu iş böyle, yol budur’ deriz. Yoksa gayemiz gençleri eleştirmek değil. Bunun tecrübesini yakın zamanda yaşadık. Bir neslimiz kayboldu. Ülkenin en zeki çocukları heder oldu. Buna meydan vermemek lazım. Sadece biz değil, bu ülkede ne kadar STK varsa ülkesi, milleti, ümmeti, bayrağı için elinden geldiği kadar çalışma yapmak durumdadır. İslam kullanıldı. İslam kullanılarak ülkenin zeki gençliği başka tarafa yönlendirildi ve ihanet edinildi ülkeye. Gençliği özgürleştirmek lazım. Gençliği vatan, millet, bayrak sevgisiyle yetiştirmek lazım” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIftarKerem YıldırımCemal KalayBehçet Bakır
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