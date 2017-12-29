Daha önceki toplantıda iki önemli sorunu gerekli müracaat ve girişimlerle kısa sürede çözdüklerini belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan “Her zaman ifade ettiğim gibi, birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize kenetlenirsek inanın çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Bugün ülkemizin en güçlü sivil toplum kuruluşlarının başında TOBB ve ona bağlı odalar gelmektedir. Biz bu gücün farkındayız. Sizlerden almış olduğumuz bu büyük destek ve oluşan güçle hiçbir çekince duymadan her kapıyı rahatlıkla çalıyor ve talebimizi dile getiriyoruz. Amacımız her sektörün içinde bulunduğu sorunlardan kurtulup ticaretini daha uygun zeminde yapmasının önünü açmaktır. İnşallah 2018 yılında yapılacak seçimlerle daha da güçlenerek bu hizmetlerimizi artıracağız” ifadelerinde bulundu.

ORTAK YOL İZLEYECEĞİZ

Başkan Alan’ın sektörün sorunlarıyla yakından ilgilendiğini aktaran 14. Meslek Komitesi Üyesi Hakan Akan, “İlgili makamlara taşınması ile birlikte bizlere çok önemli destekler vermeye devam etmektedir. 2018 yılı bütçesine başta ihale yasası ve diğer ihtiyaç duymuş olduğu alanlarda uzmanların katılımı ile eğitim ve bilgilendirme toplantıları için önemli bir bütçe ayırmıştır. Ben özellikle bu destekleri için sektörümüz adına teşekkür ediyorum. 2018 yılında yapılacak oda seçimlerini müteakip, TOBB sağlık sektörü komisyonunda Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerimizi temsilen en az bir temsilcinin seçilmesi için ortak bir yol izleyeceğiz” diye konuştu.

İHA