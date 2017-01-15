Konuyla alakalı BUSABAH’a konuşan Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, önemli açıklamalarda bulundu. Mart ayının sonundan, Nisan ayının başından itibaren halkın medikal malzemelerini eczanelerden, uzman kişilerden temin edebileceklerini tahmin ettiklerini ifade eden Tahir Özelçi, medikal malzemelerin uzman, profesyonel kişiler tarafından hastaya sunumunun gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Medikal tıbbi malzemelerin daha önce Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı uygulamalar gereği hastadan parasıyla alınıp, hastaya fatura kesilerek, daha sonra hastanın parasının Sosyal Güvenlik Kurumundan hesabına yatırılması şeklinde olduğunu ifade eden Başkan Özelçi, ancak bu yöntemin çok sağlıklı bir yöntem olmadığını, hastaların maddi durumlarının buna elvermediğini, dolayısıyla sağlıklarında olumsuz etkilere sebep olduğunu dile getirdiklerini ileri sürdü.

BARKOD YÖNTEMİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumuyla gerekli yazışmaları gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Özelçi, “Bunların işin profesyoneli olan, 5 yıllık eğitimini alan eczanelerde, ilaç gibi kare barkod yöntemiyle, direkt temin edilmesi gerektiğini sürekli dile getiriyorduk. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da bu konuda bir çalışma yaparak, bunların eczaneden direkt temini için Sosyal Güvenlik Kurumuyla gerekli yazışmaları gerçekleştirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu bir protokol metni ortaya çıkardı. Bu protokol metnini imzalayınca medikal malzemelerin satılabileceği bir eczane açılacak ve burada medikal malzemeler direkt hastaya temin edilebilecek. Fakat bize göre, oda olarak ve Eczacılar Birliği üyesi olarak bu sözleşmenin çok ağır koşullar içerdiğini, imzalanılabilecek bir sözleşme olmadığını belirttik. Bizim Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapmış olduğumuz esas ilaç alım, ilaç temin protokolünde zaten medikal malzemelerin eczaneden alınmasıyla ilgili hükümler vardı. Bunların revize edilmesi ve belirlenmesi ve bu sözleşmenin içerisinde yer alması, kalması gerektiğini belirttik” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Medikal malzemelerin uzman kişilerden temin edileceğini kaydeden Başkan Özelçi, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Mart ayı sonuna kadar çözüm bulunacağını ve Mart ayının sonundan, Nisan ayının başından itibaren halkımızın bu medikal malzemeleri eczanelerden, uzman kişilerden temin edebileceklerini tahmin ediyoruz. Fakat dediğim gibi, bu sözleşme imzalanırken medikal malzemeler insan sağlığında çok önemli bir yere sahip, dolayısıyla uzman, profesyonel kişiler tarafından hastaya sunumunun gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle sadece eczanelerden halkımıza sunumunun yapılması ve halkımızın da para ödemeden rahat bir şekilde bu malzemeleri alarak hastalarında kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz” söylemlerine yer verdi.

MEDİKAL MALZEMELER BİR TİCARET ARACI OLDU

Birinci önceliklerinin halk sağlığı olduğunu söyleyen Başkan Özelçi, “Bizim yıllardır iddia ettiğimiz bir şey var. Medikal malzemelerin halk sağlığı açısından sömürüldüğü ve metalaştırıldığı, parasallaştırıldığını iddia ettik. Sağlıkla uğraşan, profesyonel, eğitimini görmüş meslek gruplarında birinci öncelik halk sağlığıdır. Para ikinci, üçüncü planda, hatta bizim konuşulmasını istemediğimiz bir konudur. Ama yılca medikal malzemeler bu kişilerin elinde pahalı hem de halk sağlığını öteleyecek bir şekilde sadece bir ticaret aracı oldu ve pazarlandı. Artık bunun dışına çıkılması gerektiğini, insanların da bir eğitimden geçirildikten sonra gerekli belgeleri alıp ve iş yerlerinde de profesyonel bir mesul müdür çalıştırılarak bu işin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa bizim kimseye ‘bu işi onlar yapmasın’ deme gibi bir lüksümüz yok. Tabi ki bu işi yapabilirler” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL