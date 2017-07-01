Artık eczaneler bugünden itibaren medikal malzemeler de satabilecek. Dün Eczacı Odası’nda bir basın açıklaması düzenleyerek konuyu kamuoyuna açıklayan Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, değerlendirmelerde bulundu. 1 Temmuz tarihinden itibaren medikal malzemeler eczanelerde serbestçe satılabileceğini dile getiren Başkan Özelçi, daha önceleri medikal malzemeler temin edilirken hasta parasıyla malzemeyi alıp, medikal malzemeciye faturasını kestirip, daha sonra faturasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na kendisinin tahsil ettiğini hatırlattı.

CADDE CADDE MEDİKAL MALZEMECİ ARANMAYACAK

Hastanın medikal malzeme temininde bayağı sıkıntılar yaşadığını ifade eden Başkan Özelçi, “Türk Eczacılar Birliği ve odalarımızın girişimiyle imzaladığımız sözleşme ile birlikte, 1 Temmuz’dan itibaren Malatya'daki bütün eczaneliklerimiz bu medikal malzemeleri hastanın hizmetine sunacaktır. Hastalarımız eczanelerimize gelecek medikal malzemeleri rahatlıkla temin edebileceklerdir. Birkaç malzeme hariç herhangi bir fark ücreti ödemeden, cadde cadde medikal malzemeci aramadan, ekonomilerinin uygun olup olmadığına bakmadan, ayrıca 5 yıllık bu işin eğitimini alan, üniversiteyi bitiren eczacılarımızdan, medikal malzemeyi kullanma konusunda kaliteli hizmet alacaklardır. İlaç hizmetini nasıl 7/24 bütün sahada en güzel noktalardan veriyorsak, medikal malzemeyi de bundan sonra en uzak noktalarda halkımıza ulaştırmaya çalışacağız” diye konuştu.

BU BÜYÜK BİR HİZMETTİR

115 kalem medikal malzemesinin eczanelerden temin edilebileceğini söyleyen Başkan Özelçi, şunları kaydetti:

“Biz hastalarımızın medikal malzemeyi temin hizmetine talibiz ve en iyi şekilde bunu başaracağımıza inanıyoruz. Yaklaşık 115 kalem medikal malzeme eczanelerde bu şekilde temin edilebilecektir. Hastalarımız eczaneler bize reçeteleri ile başvurup medikal malzemelerini reçete karşılığı temin edecekler, ondan sonra da hastalarda kullanacaklardır. Bu büyük bir hizmettir. Biz halkımızı 1 Temmuzdan itibaren eczanelerimize medikal malzemelerini temin için bekliyoruz. Medikal malzemelerin satışına aynı zamanda medikal malzeme satan iş yerlerinde de devam edilecektir. Hastalarımız hem medikal malzemecilerden hem de eczanelerimizden medikal malzemelerini temin edebilirler. Yapılan düzenlemeler ile alınan bu fark ücretleri bir kaç madde dışında uygulamadan kaldırılmıştır. Hasta alt bezi, kolesterol torbası, nebulizatör, hasta yatağı, korse, koltuk değneği bu gibi malzemeler de şu an imzaladığımız medikal malzeme sözleşmesinde herhangi bir fark ücreti gözükmüyor. Eczanelerimiz geçmişte ilacı nasıl kaliteli bir şekilde hastaya ulaştırıyorsa, bu medikal malzemeleri de hasta menfaatine hastanın en iyi yararlanabileceği bir şekilde ulaştıracaklardır.”





MUTLU SARIGÜL