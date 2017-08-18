Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve İl Başkanı Hakan Kahtalı, Karakaş Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Burada, Battalgazi Belediyesi’nin Karakaş Mahallesi’ne yaptığı hizmetler ve sorunlar değerlendirildi.

HİZMETLERDEN MEMNUNUZ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve İl Başkanı Hakan Kahtalı, Karakaş Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Karakaş Mahalle Muhtarı Şevket Yavuz, “Bugün Milletvekilimiz Mustafa Şahin, İl Başkanımız Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bizi ziyaret ederek ihya ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hizmeti güzel alıyoruz. Verilen hizmetlerden memnunuz, şikayetimiz yok. Yalnız vatandaş olarak içme suyu ve sulama suyu ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu konularda giderilmeye çalışılır” sözlerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Battalgazi Belediyesi’nin Karakaş Mahallesi’ne yaptığı hizmetleri yerinde incelemek için geldiklerini belirterek, “Bugün Karakaş Mahallemizi ve muhtarımızı yapılan çalışmaları incelemek için ziyarette bulunduk. Buradaki çalışmalarımız ilgili Fen İşleri ekiplerimiz tarafından yapıldı. Bugün de muhtarımızın evinde konuk ediliyoruz.” diye konuştu.

GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da, Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarından övgü ile bahsederek, “Biz AK belediyelerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarla gurur duyuyoruz. Burası merkez Battalgazi bölgesindeki bu mahallemizde yapılan çalışmaları gördük. Gerçekten göğsümüz kabarıyor. Her yer asfaltlanmış. Özellikle artık sıcak asfalt ile mahallelerimiz yapılıyor. Sosyal imkanlar sağlanıyor. Burada gerekli kültürel çalışmalar anlamında da, diğer çocuklarımızın gelişimi noktasında da, hem Milli Eğitim olarak hem devlet olarak hem de Belediyelerimizin katkılarıyla güzel şeyler yapılıyor. Vatandaşımızın memnuniyeti görmekte bizleri sevindiriyor. Vatandaşımız bu zamana kadar desteğini her zaman göstermiştir. Vatandaşımıza verilen hizmetlerden dolayı bizlerin göğsünü kabartan Battalgazi Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLUYORUZ

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin konuşmasında, yapılan hizmetleri yerinde değerlendirmek amacıyla Karakaş Mahallesi’ne geldiklerini belirterek, “Ziyaretlerimizde gerek vatandaşlarımızın gerekse muhtarlarımızın sorunlarını dinliyorduk. Daha önceki ziyaretlerimizde talepler çok daha farklıydı. Ama bugün altyapısıyla, yoluyla, içme suyuyla, kanalizasyonuyla iyi bir sonuca ulaştığımıza görüyorum. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün İl Başkanımız ve Battalgazi Belediye Başkanımızla beraber muhtarımız bizleri ağırladı. Vatandaşlarımızla birlikte bugüne kadar yapılanları, yapılanmayanları değerlendirip, istişare etmek istedik. Buralar 2014 yılına kadar Özel İdare kaynaklarıyla hizmet verilirken, bugün hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Battalgazi Belediyemizin sorumluluk alanları olan bölgeler var. Bu çalışmalardan vatandaşımızın memnuniyetini görmekten dolayı çok mutlu oldum. Eskiden şehir içinde bile zor gördüğümüz sıcak asfalt artık mahallelerimize kadar getiriliyor. Yolun medeniyet olduğu gerçeğinden yola çıkarsak medeniyet seviyesinin nerelere geldiğini görüyoruz. Ben milletimizin bundan daha güzeline layık olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle baktığımızda nereden nerelere geldiğimizi görmek beni ziyadesiyle memnum ediyor. İşte AK Parti belediyeciliğinin hizmetlerine hep birlikte şahit oluyoruz” dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Milletvekili Şahin, sulama sorununa dikkat çekerek, “Tabi sulama suyu ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. İçme suyunu çözmüş olmamıza rağmen maalesef kaynaklardaki azalmalardan dolayı yine bir takım sıkıntılar baş göstermeye başladı. Bu sorunu da elimizden geldiği kadar çözmeye gayret gösteriyoruz. Malatya’nın son günlerde ki en büyük sıkıntısı sulama suyu sıkıntısı. Çat Barajı biliyorsun Adıyaman sınırları içinde olmasına rağmen uzun bir tünelle Malatya Çerkez yazısı başta olmak üzere Derme Sulama Birliği’nin hizmetine sunulan bu suyun iki senedir yetersiz olduğunu görüyoruz. Yağışların az olmasından kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları Bakanlıklar nezdinde olsun, buradaki müdürlükler nezdinde olsun, elimizden geldiğince çözme gayretini gösterdik. Suyun yönetilmesi konusunda ufak tefek eksiklikler varsa da onları da çözmenin gayretinde olduk” diye konuştu.

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