CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileriyle birlikte Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ve Sazlılar Dernek Başkanı Hacı Ceyran tarafından karşılanan Ağbaba, mahallenin sorunlarını dinledi, çözümü için çaba göstereceğini belirtti.

“BÜYÜKŞEHİR BİR ÇİVİ ÇAKMADI”

Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, “Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi olarak pek çok sıkıntımız var. Sayın Vekilimiz bizi ziyaret ederek, sorunlarımızı dinlemek istemiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mahallemizin en büyük sıkıntısı kentsel dönüşüm. Vatandaşlar mağdur olacaklarını düşünerek evlerini vermek istemiyor. Evlerin hakkını versinler yine alsınlar. Ama bu konuyla ilgili sorun yaşıyoruz. Mahallemize özellikle büyükşehir belediyesi bir çivi çakmadı. Kanalizasyonla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Logar kapanıyor. Vidanjör gelip açıyor 130 lira yazıyor. 20 gün sonra tekrar tıkanıyor; tekrar 130 lira isteniyor. Hurdacılar mahalle sakinlerini mağdur ediyor. Hurdacıların kendileri de mağdur” diye konuştu.

“SUSACAK MIYIZ? TABİ Kİ HAYIR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı konuşmada, “Sizlerin sorunlarını mecliste gündeme getiriyorum. Bizim görevimiz sizlerin sorunlarını aktarmak. İktidarın duymasını istiyoruz. Yetkililerin harekete geçmesini sağlıyoruz. Mecliste sesimizi kısmak istiyorlar. Bizi daha az konuşturmak istiyorlar. İç tüzük değişikliğiyle beraber daha az konuşacağız. Kendi konuşamadıklarını, söyleyemediklerini bizim de söylememizi engellemeye çalışıyorlar. Bizi de kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Benzeyecek miyiz? Tabi ki hayır. Susacak mıyız? Tabi ki hayır. Ben milletvekiliysem görevim bitinceye kadar bu memleketin sorunlarını gündeme getirmek benim namus borcum. Ben Malatya’nın milletvekiliyim. Temel görevim Malatya’ya yapılan haksızlıkları gündeme getirmek, daha fazla yatırım yapılması için çaba göstermek. Ben bu mahallenin uğradığı haksızlığı gündeme getirmezsem görevimi yerine getirmemiş olurum” ifadelerini kaydetti.

23 YILDIR DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin Malatya merkezine çok uzak olmayan, Malatya’nın en eski mahallelerinden biri olduğunu belirten Ağbaba, “İlk kez 1994 yılında yerel seçimlerde bir mahalle toplantısı yapmıştık. 23 yıl önce. 23 yıldır mahallede değişen bir şey yok. Ben de bunları gündeme getirmeye devam edeceğim. Çözüm için uğraşacağım. Kim alınırsa alınsın. Kim bozulursa bozulsun. Kendim için bir şey istemiyorum. Malatya için istiyorum. Ben konuşunca huzursuz oluyorlar. O zaman yapın. Belediyenin görevi sorunları çözmek. Meclis kapandı. Tatil boyunca Malatya’nın mahallelerini dolaşıp dostlarımızla buluşmaya, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ