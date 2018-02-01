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MECLİSTE 7 OHAL KHK'SI KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda görüşülen yedi OHAL Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edildi.

MECLİSTE 7 OHAL KHK'SI KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda görüşülen yedi OHAL Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 17:52
MECLİSTE 7 OHAL KHK'SI KABUL EDİLDİ

Mecliste 7 OHAL KHKsı kabul edildi.Yedi OHAL KHK'sı için TBMM Genel Kurulunda elektronik olarak oylama yapıldı. Buna göre 676 sayılı KHK oylamasında 245 milletvekili oy kullandı. 225 milletvekili kabul, 20 milletvekili ret oyu kullandı.

678 sayılı KHK oylamasında 266 milletvekili oy kullandı. 236 kabul oyuna karşılık 30 ret oyu kullanıldı.

680 sayılı KHK oylamasında 266 milletvekili oy kullandı. 237 kabul oyuna karşılık 29 ret oyu kullanıldı.

681 sayılı KHK oylamasında 274 oy kullanıldı. 237 kabul oyuna karşılık 37 ret oyu kullanıldı.

684 sayılı KHK oylamasında 284 oy kullanıldı. 242 kabul oyuna karşılık 42 ret oyu kullanıldı.

685 sayılı KHK oylamasında 279 oy kullanıldı. 241 kabul oyu kullanıldı, 38 ret oyu kullanıldı.

687 sayılı KHK oylamasında 284 oy kullanıldı. 242 kabul, 42 ret oyu kullanıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel KuruluOHAL Kanun Hükmünde Kararname
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