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MEB Strateji Geliştirme Başkanından Gürkan’a ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. 

MEB Strateji Geliştirme Başkanından Gürkan’a ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. 

03 Temmuz 2018 Salı 15:46
MEB Strateji Geliştirme Başkanından Gürkan’a ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, eğitim alanında yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlar konusunda istişarede bulunmak üzere bir araya geldi. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı, “Bugün Selahattin başkanımı ziyaret ettim. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Dairesi başkanı olarak Battalgazi bölgemizdeki ve Malatya'daki eğitim ve ihtiyaçlar ile yapılan çalışmaları değerlendirdik. İnşallah Battalgazi ilçemizin de bazı ihtiyaçlarını biliyoruz, bunu sağlamak için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı’yı eğitim ile ilgili çözülmesi gereken her konuda yanlarında gördüklerini ifade ederek, “Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Daire Başkanımızın bizleri ziyaret etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, belediye olarak ve eğitim kurumları olarak hep yanımızda olmuştur. Malatya'daki eğitim yardımlarında da büyük emeği ve katkısı olan başkanımızdır. Yeşil Kuşak projesi oluşmasında da başkanımızın büyük emekleri vardır. Diğer taraftan da Ulu Cami’nin kıble kısmındaki Sahabe-i Kübra medresesinin ayağa kaldırılması ve oranın kamulaştırılması ve oradaki okulun bir başka yere nakledilmesinde de yine büyük emeği olan başkanımızdır. Kendilerini burada görmekten ve ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Netice itibariyle ortak paydamız Malatya'da eğitimin, sağlığın, sosyal anlamdaki, kültürel anlamdaki, problemin çözümü ve Malatya'nın bu anlamda çağdaş, modern şehircilik kavramına ulaşması noktasında birlikte kamu kuruluşları ile ortak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızda bu kamu kuruluşlarının başında gelen bir kuruluştur. Orada da hemşehrimiz Nurettin Konaklı beyi bu konularda hep istişare ederek problemleri çözme konusunda hep yanımızda hissettik” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MebSelahattin GürkanZiyaretNurettin Konaklı
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