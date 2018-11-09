MAZLUMDER’den Uygur tepkisi

MAZLUMDER Malatya Şubesi, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine uyguladığı baskıya tepki gösterdi. Dün dernek binasın yapılan basın açıklamasıyla tepkilerini dile getiren Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kocaman, Doğu Türkistan’daki baskılara dikkat çekti.

Kocaman, MAZLUMDER’in 2009 yılındaki Urumçi katliamından sonra 2010 yılında, Doğu Türkistan’la ilgili bir rapor hazırladığını söyledi.

“ETNİK İMHAYA MARUZ KALMAKTALAR”

Doğu Türkistan’daki zulme şahit olduklarını dile getiren Kocaman, “Bu raporun üzerinden neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen zulmün şiddetini artırarak ve daha yaygın bir şekilde devam ettiğine şahit olmaktayız. 100 binlerce insan aşırılık bahanesiyle kamplara toplanmakta, orada insanlık dışı muamele ve işkencelere maruz kalmakta. Uygurlu Müslümanlara ayrımcılık yapılmakta ve en temel insan haklarından mahrum bırakılmaktalar. Uygur Türklerine karşı inkar ve asimilasyon politikası izlenmekte, etnik imhaya maruz kalmaktalar. Sultan Abdülhamit’in, ‘Doğu Türkistan bizim Anadolu’ya açılan kapımızdır, bizim için Anadolu neyse Doğu Türkistan da odur’ demesinden sonra kurulan ulusalcı Cumhuriyet rejimi, maalesef Müslüman ve akraba topluluklara karşı ilgisiz kalmış ve kabuğuna çekilmiştir. Uzun bir aranın ardından iktidar olan AK Parti yetkilileri, nihayet bu sözün kıymetini anlamışlarsa da, sık sık dile getirdikleri ‘gönül coğrafyamız’ vurgusu söylem olmaktan öte geçememektedir” diye konuştu.

“TÜM DÜNYAYA İLAN EDİYORUZ”

“Türkiye’ye gelmiş, oturma izni almış, hatta vatandaş olmuş Uygurların ve diğer Müslüman kimselerin sudan bahanelerle sınır dışı edilmesine artık son verilmelidir” diyen Kocaman şunları kaydetti:

“Çin hükümetinin, oradaki Uygurlar ailelerine yaptığı baskılara tepki gösterilmeli, ayrıca buradakilerin geri gönderilmesiyle ilgili talepleri kesinlikle reddedilmelidir. Olması gereken bu olduğu halde, öğrencilerin geri gönderilmesine maalesef engel olunamamıştır. Çin ile ilan edilen ‘barış ve kültür yılı’ bu şartlarda ne kadar gerçekçidir. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri bu meseleye gözlerini kapamaktan vazgeçmelidir. İslam ülkeleri ve uluslararası örgütler, bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Doğu Türkistan’la ilgili insani bir politika belirlemeye davet ediyoruz. Üniversite ve hukuk camiasını bu konuda çalışmalar yapmaya davet ediyoruz. Türkiye’deki iş adamları ve dernekleri Çin’deki partnerlerine tepki ve hassasiyetimizi taşımalıdırlar. STK’lar olarak bu vahşeti en etkin şekilde kınadığımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz.”