Mavi Marmara katılımcılarına ve şehitlere hakaret eden Cem Küçük’e tepki gösteren MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Bahattin Anıl, bir basın açıklaması düzenleyerek, tepkilerini dile getirdi.

Mavi Marmara gemisinin, uluslararası bir organizasyon olan ‘Gazze’ye Özgürlük Filosu’ ile birlikte bu ablukayı kırmak ve 100’ün üzerinde ülkeden toplanan yardımları Gazze halkına götürmek amacıyla, tamamen insani, vicdani kaygı ve amaçlarla yola çıkan bir gemi olduğunu hatırlatan Anıl, 37 farklı ülkeden gelerek Mavi Marmara gemisiyle bu yolculuğa çıkan 800 yardımseverin, insanlığın haysiyeti ve şerefini temsil eden onurlu insanlar olduğunu söyledi.

ŞEHİT OLAN 9 KİŞİ İNSANLIĞIN YÜZ AKIDIR

Anıl, sözlerine şöyle devam etti:

“O gemide şehit olan 9 kişi bütün insanlığın yüz akı olan şehitlerdir. Mavi Marmara’ya uluslararası sularda saldırıp 9 arkadaşımızı şehit eden İsrail askerleri katil, o katliamın emrini veren yetkililer ise suçludur. Cem Küçük adındaki gazetecinin bir televizyon programında; ‘Tayyip Bey’in, Mavi Marmara’daki o manyak tipler, kafadan batı düşmanı, kafadan İsrail düşmanı tiplerle yolunu ayırıp Batı, ABD ve İngiltere ile ilişkileri yoluna sokması gerekir’ şeklindeki sözleri, hadsizliğinin yanı sıra işgalci Siyonist İsrail, emperyalist Batı ve ABD taraftarlığının açık bir ifadesidir.”

İŞGALCİ İSRAİL’İN KARŞISINDAYIZ

Bütün zalim güçlerin karşısında olduklarını belirten Anıl, “MAZLUMDER Malatya Şubesi olarak diyoruz ki; başta Cem Küçük ve aynı zihniyette olanlar olmak üzere tüm dünya bilsin ki biz Filistin halkının yanında, işgalci İsrail’in karşısındayız. Biz dünyanın zayıf bırakılmış halklarının yanında; ABD, İngiltere, Rusya başta olmak üzere, doğulu ve batılı tüm zalim güçlerin karşısındayız. Filistin işgalinin ve Gazze ablukasının son bulması, Mavi Marmara gemisine saldırarak 9 arkadaşımızı şehit eden İsrailli katillerin cezalandırılması ve İsrail’e yaptığı zulümlerin hesabının sorulması için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL