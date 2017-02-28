28 Şubat 2017 Salı

MAZLUMDER’den Karabağ çağrısı

Hocalı katliamının sorumlularının cezalandırılması, katliamda ölenlere, sakat kalanlara tazminat ödenmesi ve özür diletilmesini beklediklerini kaydeden MAZLUMDER Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Anıl, Ermenistan’ın halen işgal ettiği Dağlık Karabağ’da ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinden çıkarılması çağırısında bulunduklarını söyledi.

28 Şubat 2017 Salı 12:02
MAZLUMDER’den Karabağ çağrısı

Azerbaycan vatandaşlarının 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olma üzere toplam 613 kişinin katledilmesi dünya tarihine kara bir leke olarak yazılırken, soykırımı gerçekleştirilen Ermeni mezalimine hala bir ceza verilmemesi ise başta Azerbaycan olmak üzere Türk toplumları arasında büyük tepkilere neden oluyor. Hocalı Katliamının 25’inci yıldönümünde MAZLUMDER Malatya Şubesi bir basın açıklaması düzenlendi. Dün dernek binasında gerçekleşen basın açıklamasını MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Bahattin Anıl yaptı.

Hocalı Katliamını insanlığa karşı işlenmiş bir vahşet olarak tarihe geçtiğini dile getiren Anıl, 26 Şubat 1992’de kadın, çocuk, yaşlı demeden 613 kişiyi katleden ermeni askerlerinin bin 275 kişiyi aldıklarını hatırlattı.

BU İNSANLARIN AKIBETİ BELİRSİZ
  Askerilerin yanında sivillerin de esir alındığını kaydeden Anıl, “487 kişi esir alınmış. Esirlerin içerisinde kadın ve çocukların olduğu ve bu insanların akıbeti hala belirsizliğini korumaktadır. Bu konuda yapılan tüm araştırmalarda Ermenistan’ın abisi Rusya’nın tutumuyla hiçbir girişim başarılı olmamıştır. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen hesabı sorulmamış ve tartışmaya bile açılmamış olması oradaki katliama uğrayan insanların Müslüman olmalarından dolayıdır diye düşünüyoruz. Uluslararası mekanizmaların olaya sessiz kalması sorumlulardan hesap sorulmaması temelde İslam ve Müslümanlarla alakalıdır” şeklinde konuştu.

BÜYÜK İSRAİL’İ KURMA HAYALLERİ YATMAKTA
  Suriye, Irak, Arakan, Filistin’de de aynı oyunların oynandığına dikkat çeken Anıl, “Tüm kamuoyunun önünde cereyan eden Suriye, Irak, Arakan, Filistin vs. de aynı oyun oynanmaktadır. O gün nasıl Ermenilerin amcası bölgede yüzyıllardır yaşayan Müslümanları topraklarından sürüp büyük Ermenistan’ı kurmaksa günümüzde de Ortadoğu’da Müslümanları sürüp Batının ağabeyliği ile büyük İsrail’i kurma hayalleri yatmaktadır. MAZLUMDER olarak Hocalı katliamının sorumlularının cezalandırılması katliamda ölenlere sakat kalanlara tazminat ödenmesi ve özür diletilmesini bekliyor. Ermenistan’ın halen işgal ettiği Dağlık Karabağ’da ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinden çıkarılması çağırıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL
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