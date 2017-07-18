15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla dün MAZLUMDER Malatya Şubesi de bir basın açıklaması düzenledi. Dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasını Yönetim Kurulu adına MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinde Mehmet Karaman yaptı.

Karaman, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun gecesi olan 15 Temmuz'un birinci yılı arifesinde olduklarını dile getirerek, dış mihrakların ve içerden de kendileri gibi görünen işbirlikçi hainlerin beraberce yapmış oldukları darbenin sene-i devriyesinde olduklarını söyledi.

DESTANSI HAREKETLERLE GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Darbe gecesinde 250 şehir ve 2 binin üzerinde yaralı olduğunu hatırlatan Karaman, “Batı, çeşitli oyun ve entrikalarla Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin önünü kesemeyeceğini anlayanca, içerdeki işbirlikçilerini harekete geçirmek suretiyle darbe yapmaya çalışmış, bu darbe Türkiye halkı tarafından Kahramanca tankların altına yatmak, mermilere göğüs germek gibi destansı hareketlerle geri püskürtülmüştür. Bu darbe teşebbüsünde 250'e yakın şehit, 2 binin üzerinde yaralı gazimiz, iftiharlarımız olmuştur. Ülkede sosyal ve ekonomik hiç bir problem yokken, kendi insanına, uçaklarla, helikopterlerle, her türlü silahları kullanarak darbe yapmaya çalıştılar” diye konuştu.

VATAN CANDIR

Vatan sevgisinin imandan olduğunu ifade eden Karaman, “Batı, içimizdeki bu hainleri maşa olarak kullanmış, işgal amaçlı darbe yapmaya çalışmış, ama düşünmedikleri bu ülkenin insanları; can vatandır, vatan candır. Vatan sevgisi imandandır. İman ve inançla, bu ülkenin kurtulmasına vesile olmuşlardır. Geride bıraktığımız bir yılda ülke insanı, vatanına ve milletine karşı olumsuz davranan tüm oluşumlara geçit vermeyeceğini, aynı tuzaklara düşmeyeceğini, vatanını kimseye çiğnetmeyeceğini, gerekirse canını seve seve vereceğini ve bu uğurda şehit olmak için sırada beklediğini gösterdi. 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi, inşallah 15 Temmuz 2017’de yine meydanlarda olacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. MAZLUMDER olarak, 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan Şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ayrıca, darbecilerin yargılanmasını ivedilikle yapılması, suçlulara hak ettikleri cezayı verilmesi, suçsuz ise aklanmasını, davanın sulandırılmaması bakımından önemli buluyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL