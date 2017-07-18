18 Temmuz 2017 Salı

MAZLUMDER 15 Temmuz’da alanlarda olacak

15 Temmuz 2016’da olduğu gibi, 15 Temmuz 2017’de de meydanlarda olacaklarını açıklayan MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinde Mehmet Karaman, “Darbecilerin yargılanmasının ivedilikle yapılması, suçlulara hak ettikleri cezayı verilmesi, suçsuz ise aklanmasını, davanın sulandırılmaması bakımından önemli buluyoruz” dedi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:19
MAZLUMDER 15 Temmuz’da alanlarda olacak

  15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla dün MAZLUMDER Malatya Şubesi de bir basın açıklaması düzenledi. Dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasını Yönetim Kurulu adına MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinde Mehmet Karaman yaptı.

Karaman, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun gecesi olan 15 Temmuz'un birinci yılı arifesinde olduklarını dile getirerek, dış mihrakların ve içerden de kendileri gibi görünen işbirlikçi hainlerin beraberce yapmış oldukları darbenin sene-i devriyesinde olduklarını söyledi.

DESTANSI HAREKETLERLE GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ
  Darbe gecesinde 250 şehir ve 2 binin üzerinde yaralı olduğunu hatırlatan Karaman, “Batı, çeşitli oyun ve entrikalarla Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin önünü kesemeyeceğini anlayanca, içerdeki işbirlikçilerini harekete geçirmek suretiyle darbe yapmaya çalışmış, bu darbe Türkiye halkı tarafından Kahramanca tankların altına yatmak, mermilere göğüs germek gibi destansı hareketlerle geri püskürtülmüştür. Bu darbe teşebbüsünde 250'e yakın şehit, 2 binin üzerinde yaralı gazimiz, iftiharlarımız olmuştur. Ülkede sosyal ve ekonomik hiç bir problem yokken, kendi insanına, uçaklarla, helikopterlerle, her türlü silahları kullanarak darbe yapmaya çalıştılar” diye konuştu.

VATAN CANDIR
  Vatan sevgisinin imandan olduğunu ifade eden Karaman, “Batı, içimizdeki bu hainleri maşa olarak kullanmış, işgal amaçlı darbe yapmaya çalışmış, ama düşünmedikleri bu ülkenin insanları; can vatandır, vatan candır. Vatan sevgisi imandandır. İman ve inançla, bu ülkenin kurtulmasına vesile olmuşlardır. Geride bıraktığımız bir yılda ülke insanı, vatanına ve milletine karşı olumsuz davranan tüm oluşumlara geçit vermeyeceğini, aynı tuzaklara düşmeyeceğini, vatanını kimseye çiğnetmeyeceğini, gerekirse canını seve seve vereceğini ve bu uğurda şehit olmak için sırada beklediğini gösterdi. 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi, inşallah 15 Temmuz 2017’de yine meydanlarda olacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. MAZLUMDER olarak, 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan Şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ayrıca, darbecilerin yargılanmasını ivedilikle yapılması, suçlulara hak ettikleri cezayı verilmesi, suçsuz ise aklanmasını, davanın sulandırılmaması bakımından önemli buluyoruz” şeklinde konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya