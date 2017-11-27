Geçtiğimiz günlerde Cemal Gürsel Mahallesi’nde yer alan 13 evin kapısına çarpı işareti konması çeşitli sivil toplum örgütlerinin de tepkisi neden oluyor. Dernek binalarında yaptığı basın açıklamasıyla olayı kınayan MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Anıl, son günler Malatya’da yaşanan olayları üzülerek takip ettiklerini söyledi.

SAĞDUYUYLA ATLATILACAĞINI TEMENNİ EDİYORUZ

Bu tür olayların taraflarınca yeni bir çatışma ortamı oluşturma girişimleri olduğu olarak değerlendirildiğini belirten Anıl, “Malatya Cemal Gürsel Mahallesi’nde bazı evlerin kapıları veya duvarlarının işaretlenmesi tarafımızdan toplumu germeye, yeni çatışma ortamını oluşturmaya yönelik girişimler olarak değerlendirilmiştir. Bu tür eylem ve davranışların kim tarafından yapılırsa yapılsın şiddetle kınıyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan bu türden oyunların ve hesapların sağduyuyla, sabırla atlatılacağını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

KARDEŞÇE YAŞAYARAK ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Anıl, “Devletin ilgili birimlerinin olayı aydınlatacağına, en kısa zamanda faillerini ve bu olayı organize edenleri ortaya çıkarıp gereken cezayı vereceklerinden eminiz. Kamu oyuyla paylaşmak isteriz ki; Malatya MAZLUMDER olarak din, dil, ırk ve mezhep üzerinden kargaşa çıkarmak, kaos ortamı oluşturmak isteyenlere karşı, bunu birlikte kardeşçe yaşayarak üstesinde geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

NEFRETLE KINIYORUZ

Ayrıca Mısır’da yaşanan terör olayını da nefretle kınadıklarını söyleyen Anıl, “Bu arada, Mısırda, Camide ibadet ederken, bombalı saldırıda bulunan terör eylemi neticesinde vefat eden 234 kardeşimizi rahmetle yad ediyor,bu olayı gerçekleştirenleri nefretle kınıyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL