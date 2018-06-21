MAYIS AYINDA 972 KONUT SATILDI

Malatya'da konut satışları geçen aya göre yüzde 30,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Malatya'da satışı gerçekleştirilen 927 konutun 38,2’si ilk satış, 61,8’i ikinci el satış, 263’ü ipotekli olarak satıldı.

Öte yandan ülke genelinde konut satışlarında, İstanbul zirveye oturdu. İstanbul’u, 11 bin 919 konut satışı ile Ankara, 7 bin 28 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 40 konut ile Bayburt ve 45 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 oranında azalış göstererek 36 bin 865 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 100 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 51,3 ile Bilecik oldu.

82 BİN 790 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında artarak 82bin 790 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 961 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 69,6 oldu. Ankara 7 600 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 737 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Hakkari oldu.

55 BİN 502 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 55 bin 502 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 222 konut satışı ve yüzde 16,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 338 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 984 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2 BİN 415 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 2 bin 415 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2018’de ilk sırayı 854 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 595 konut satışı ile Antalya, 141 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova ve 96 konut satışı ile Ankara izledi.

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