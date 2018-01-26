MATHAP'TAN AFRİN OPERASYONU'NA DESTEK

Başkan Akın, Afrin’de terör örgütlerini bitirmek için yapılan operasyona karşı çıkanları sert bir dille eleştirerek, “Platform üyelerimiz olan oda başkanları, birlik başkanları, dernek başkanları olarak, toplanmamızın asıl amacı Suriye sınırımızda yapılan ve yapılacak olan tüm operasyonlara destek olduğumuzu bildirmek, her anlamda ve her alanda, askerimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğumuzu belirtmektir. 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütü darbe girişimi ve sonrası yaşanan ve hala devam eden, dış güçlere maşalık, yardım ve yataklık yapanlar, açıklamaları ile destek veren sözde aydınlar sizleri kınıyoruz. Tüm Türkiyemizde şehitlerimizin yetim ve öksüz kalan binlerce çocukları, söz konusu olduğu zaman neden mektup yazmadınız?" şeklinde konuştu.



"Konu vatansa gerisi teferruattır" diyen Başkan Akın, "Malımızla, canımızla ülkemizin bekası için ne gerekiyorsa yapmaya, 40 bin üyemizle hazırız. Yapılan harekatı canı gönülden destekliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Haçlı, Siyonist zihniyetinin, bölme parçalama oyunlarını bozmak, birlik ve beraberliğimiz için, devletimizin terör örgütleri ile yaptığı, yapacağı tüm mücadelelerin sonuna kadar arkasında ve yanındayız” diye konuştu.

Başkan Akın, konuşmasının sonunda tüm şehitlere de Allah’tan rahmet dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. busabahmalatya.com

