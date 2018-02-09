'Matematik Müzesi Tırı' çocuklar için yollarda

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlattığı Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında Aydın Özel Başak Koleji ile birlikte başlattığı "Matematik Müzesi Tırı" projesi, Adana'nın ardından Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Malatya ve Ankara'da çocuklarla buluşacak.



Yunus Emre Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Türk eğitim sisteminde yer alan başarılı bir eğitim müzesi örneğini tanıtmak ve yeni bilim insanları yetiştirmek için hedef kitle üzerinde bir motivasyon oluşturmak amacı ile başlatılan projenin ana hedefinin, matematiğin somutlaştırılarak öğretilmesi, sevdirilmesi ve günlük hayattaki işlevselliğinin kanıtlanması olduğu vurgulandı.



Projenin ilk olarak Türkiye'de geçici barınma merkezlerinde koruma altına alınan Suriyeli çocuklara yönelik gerçekleştirileceği ifade edilirken, etkinliğin, 6-18 yaş aralığında yaklaşık 45 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Matematik tırında yer alan 35 adet özel matematik istasyonu ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunan dijital fotoğraflara üç boyutlu efekt yerleştirme teknikleriyle çocuklar matematiğin soyut dünyasında önemli bir deneyim yaşayacak.

Tırın gezdirilmesi ve matematik öğretimi ise uzman eğitici kadrosu tarafından yapılacak. İlk olarak Adana'da bulunan ve dünyanın en büyük konteyner kenti olarak kabul edilen Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde çocuklarla buluşan Matematik tırı sırasıyla; Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Malatya ve Ankara'da çocuklarla buluşacak.busabahmalatya.com