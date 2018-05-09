Matematiği Şiirle Sevdiren Adam

2004 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Adem Özdemir, ilkokulda başlayan şiir sevgisini, profesyonel olarak ilerletmeye başladı. Kendi yazdığı 'Bu Yüzden' adlı şiiri ile kamera karşısına geçen Özdemir, şiire çocukluğundan beri ilgisinin olduğunu söyledi.

3 KİTABI, BİR ALBÜMÜ VAR

3 şiir kitabı bulunan Özdemir’in en ilginç kitabı ise 'Matematikçe Başladı Her Şey' isimli kitabı. Özdemir, "Şiir yazma yeteneği ile matematik yeteneği aynı lobda aynı yerde bulunuyor. Dolayısı ile orayı iyi kullanan insanlar her ikisini de iyi bir şekilde yapabiliyor. İyi bir edebiyatçı iyi bir şairdir teması oluşmuş ama öyle değil bence. İyi bir sayısalcı da iyi bir şair de diyebiliriz. Ben de bu anlamda 8 yaşından beri şiir yazıyorum. 3 tane kitabı çıkardım, bir tane albüm yaptım, klip yaptım, çeşitli sinemalarda kısa filmlerde küçük de olsa roller aldım. Matematiğin yanı sıra sanatçı kimliğimiz de kendiliğinden gelişmiş oldu" dedi.