Azalan kan bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına MASTÖB öncülüğünde 26 Mart Pazar Günü Saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında Türk Kızılay’ı ve Esenler Belediyesi katkılarıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek. MASTÖB Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Avrupa Yakası Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Tüm Malatyalıları ve İstanbullular kan bağışında bulunmaya davet edildi.

İHA