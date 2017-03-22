22 Mart 2017 Çarşamba

MASTÖB kan bağışı kampanyası başlattı

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Avrupa Yakası Şubesi, Esenler Belediyesi ve Kızılay iş birliği ile farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

22 Mart 2017 Çarşamba 14:25
MASTÖB kan bağışı kampanyası başlattı
  Azalan kan bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına MASTÖB öncülüğünde 26 Mart Pazar Günü Saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında Türk Kızılay’ı ve Esenler Belediyesi katkılarıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek. MASTÖB Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Avrupa Yakası Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Tüm Malatyalıları ve İstanbullular kan bağışında bulunmaya davet edildi.
İHA
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