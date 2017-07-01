Uygulamanın kanunsuz olacağını ifade eden vatandaşlar, otogarın herkesin ortak kullanım alanı olduğunu, uygulama hayata geçirildiği taktirde belediyenin kanunsuz bir işe imza atacağını iddia ediyorlar.

BELEDİYE BİR ÇALIŞMA YAPIYOR

Otogara bir yakınını bırakmaya geldiğini ifade eden Hakan Özerdi isimli vatandaş, otogara girmeye çalışırken, yolun kapalı olduğunu görünce ilk başta nerden giriş yapacağını bulamadığını daha sonra otogar çıkış yönünden giriş yaptığını söyledi. Hakan Özerdi, “Araçla otogara bir yakınımı bırakmaya geldim. Normalde tali yoldan terminal otogarına bir cep vardı rahatlıkla giriş yapabiliyorduk. Şimdi 200 metre dolaşarak girmek zorunda kalıyoruz. Sanırım belediye bir çalışma yapıyor. Şimdilik bir ücret ödemedik. Ama güvenlik bariyerleri yapılmaya başlanmış” dedi.

YAZIKTIR GÜNAHTIR

“Yapılmak istenen eğer buranın güvenliği açısındansa sorun yok” diyen Özerdi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sonuçta güvenlik kontrolü hepimiz için önemli bir konu. Eğer buna ek olarak belediye buraya giren araçlardan para alırsa, bence yanlış yapar. Zaten buraya gelen araçların çoğu yolcu yakınları. Uzak şehirlerden gelen akrabalarını, çocuklarını, eşlerini ve dostlarını almaya ve onları karşılamaya gelen insanlar. Üstelik asker uğurlamaya gelen insanlar, hac ve umreye yolcu edilen aileler ve yakınları var. Yazıktır günahtır, insanlar buraya pikniğe mi geliyor? Buraya park edilecek araçların bekleyeceği maksimum 1 saattir. Bunu ranta çevirmek hiç hoş bir hadise değildir. Daha önceki senelerde Belediye Başkanlığı görevi yapan Mehmet Yaşar Çerçi’nin de bu uygulamayı hayata geçirmek istediğini hatırlıyorum. Fakat gelen tepkilerin ardından uygulamadan vazgeçildiğini biliyorum” şeklinde konuştu.

Bu arada çalışmaları yürüten işçilerden alınan bilgilere göre ise 2 haftalık çalışmanın ardından terminale giriş çıkışların ücretli hale geleceği bildirildi.



















ÖMER ALİ DELİBAŞ