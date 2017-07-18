18 Temmuz 2017 Salı

MAŞTİ’de kayısı yoğunluğu

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki (MAŞTİ) yolcu otobüsleri bu aralar yolcudan çok kayısı taşıyor.

18 Temmuz 2017 Salı 13:01
MAŞTİ’de kayısı yoğunluğu
Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da kayısı hasat mevsiminin başlaması ile birlikte otobüs terminalleri kayısı ile doldu. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, insandan çok kayısı taşıyor. Malatya'da yaşayan binlerce kişi, Edirne’den Kars’a, Trabzon’dan Hatay’a kadar yurdun dört bir yanında yaşayan eş, dost ve akrabalara kayısı göndermek isteyince otobüs terminalleri kayısı paketleriyle doldu. Bahçelerden topladıkları kayısıları kolilerle MAŞTİ’ye getiren vatandaşlar, belli bir ücret karşılığı kayısılarını yakınlarına gönderiyor
Otobüslerin ağzına kadar kayısı paketleri ile dolduğunu söyleyen otobüs şoförleri kayısı yoğunluğunun hasat bitene kadar süreceğini kaydetti. Yolcuların azaldığı dönemde artan kayısı kargolarının kendilerini de mutlu ettiğini belirten şoförler, kayısıları sorunsuz bir şekilde diğer illerdeki vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.
Yakınlarını kayısı lezzetinden mahrum etmemek için her yıl hasat mevsiminde şehir dışına bol bol kayısı gönderdiklerini aktaran vatandaşlar ise kendilerine yardımcı olan otobüs firmalarına teşekkür etti.
İHA

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