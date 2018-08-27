MAŞTİ’de bayram hareketliliği

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da birçok vatandaş memleketlerine dönebilmek için otobüs yolcuğunu tercih etti. Otogarlardaki bu hareketlilik, otobüs firmalarının da yüzünü güldürdü.

HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK

Bir otobüs firması yetkilisi olan Ercan Tutak, “Tüm araçlarımız doldu. Vatandaşlar bu bayram yüzümüzü güldürdü. İnşallah tüm bayramlar böyle olur. Bilet fiyatları bayram sürecinde 80 lira ile 150 lira arasında değişiyordu. Bundan sonra da öğrendiler gelecek ve hareketlilik devam edecek” dedi.

Yolculardan Suna Kaya ise, “Bayramda İstanbul’dan buraya tatile geldik. Tatilimiz güzel geçti. Otobüs bileti bulabildiğim için mutluyum” dedi. busabahmalatya.com