Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90547
ALTIN
236.985
DOLAR
6.1080
STERLİN
7.8472
EURO
7.0899

MAŞTİ’de bayram hareketliliği

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte yaşadıkları şehirlere dönüş hazırlığındaki vatandaşlar otogarlara akın etti. MAŞTİ’de de aynı yoğunluğun olduğu görüldü.

MAŞTİ’de bayram hareketliliği

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte yaşadıkları şehirlere dönüş hazırlığındaki vatandaşlar otogarlara akın etti. MAŞTİ’de de aynı yoğunluğun olduğu görüldü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:17
MAŞTİ’de bayram hareketliliği

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da birçok vatandaş memleketlerine dönebilmek için otobüs yolcuğunu tercih etti. Otogarlardaki bu hareketlilik, otobüs firmalarının da yüzünü güldürdü.

HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK

Bir otobüs firması yetkilisi olan Ercan Tutak, “Tüm araçlarımız doldu. Vatandaşlar bu bayram yüzümüzü güldürdü. İnşallah tüm bayramlar böyle olur. Bilet fiyatları bayram sürecinde 80 lira ile 150 lira arasında değişiyordu. Bundan sonra da öğrendiler gelecek ve hareketlilik devam edecek” dedi.

Yolculardan Suna Kaya ise, “Bayramda İstanbul’dan buraya tatile geldik. Tatilimiz güzel geçti. Otobüs bileti bulabildiğim için mutluyum” dedi. busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
MAŞTİBayramOtogar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağustos sıcakları kavuruyor
Ağustos sıcakları kavuruyor
BAYRAMDA TRAFİK YOĞUNLUĞU
BAYRAMDA TRAFİK YOĞUNLUĞU
10 dönüm ormanlık alan yandı
10 dönüm ormanlık alan yandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim