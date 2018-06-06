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Maskot kaza geçirdi

İnönü Caddesi’nde görmeye alışık olduğumuz Maskot isimli köpek kaza geçirdi.

Maskot kaza geçirdi

İnönü Caddesi’nde görmeye alışık olduğumuz Maskot isimli köpek kaza geçirdi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 10:50
Maskot kaza geçirdi

Özellikle Valilik kapısından ayrılmayan ve herkesin sevgisini kazanan Maskot isimli köpek önceki gün kaza geçirdi. Kazanın nasıl olduğu ise öğrenilemedi.

Öte yandan durumu gören vatandaşlar Belediye ekiplerine haber verdi. Tedavi altına alınan Maskot’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“KÖPEK KADAR SADIK OLAMADILAR”

Maskot, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki Demokrasi Nöbetlerinde dönemin Valisi Mustafa Toprak’ın da sevgisini kazanmayı başarmıştı. O süreçte günlerdir Valilik binası önünde bulunan ve oradan ayrılmayan köpeği gören Vali Toprak FETÖ’cülere sert bir gönderme yapmıştı. Toprak, Valilik binası girişinde bekleyen köpeği göstererek, “Sadakat çok önemlidir. İşte bu sadakat, ülkeye sadakat, devlete sadakat, insanlara sadakat, birbirimize sadakat; birbirimize güveneceğiz. Sadakatin örneği bu, ben her gün mesaime geldiğimde aracımı takip ederek ve koşarak buraya kadar geliyor, biz de kendisini besliyoruz, benden önceki valilerimiz zamanında da böyleymiş. Ülkenin içerisinde bulunup, her türlü imkândan faydalanıp, ülkeyi başkalarına peşkeş çekecek ihanet başından, Amerika’dakiden de bahsediyoruz. Onun uydu, piyon ve uyanlarından da bahsediyoruz, onun için sadakat bu” diyerek Pensilvanya’ya kameralar aracılığıyla mesaj göndermişti. Toprak’ın bu sözleri vatandaştan büyük alkış almıştı.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
MaskotKaza
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