Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptığı konuşmada, “MASKİ Genel Müdürlüğü büyük bir aile. Son 3,5 yıl içinde gerçekleştirdiği yatırımlara baktığımızda Malatya’nın altyapısında çok büyük bir değişim yaşandı. Şehrimizin merkez ve ilçelerinin tamamına 50 yıllık hizmet verecek altyapı yeniden inşa ediliyor. Kayıp kaçak su kullanımının tespit edilmesi, arızalara anında müdahale edilmesi ve suyun sisteme tekrar kazandırılması için çalışmalar aktif bir şekilde devam ediyor. Malatya’mız için MASKİ olarak Stratejik planı belirledik. Önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz 50 yıllık su politikasını belirliyoruz. Sahanın olumsuz koşullarına rağmen çok hızlı ve pratik çalışan, ne yaptığını bilen, planlayan ve hayata geçiren bir ekip var. Malatya’nın her bölgesinde bu ekibin emeği var. Şehrimizin altyapısını garanti altına almak için gece gündüz demeden çalışan sizleri tebrik ediyorum” sözlerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Vatandaşımızı temiz su içmesini sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Bu kapsamda sistemleri doğru kurmak için sizler elinizden geleni yapıyorsunuz. MASKİ Genel Müdürlüğü kurumsallaşması, planlı çalışmaları ve dev altyapı yatırımlarıyla Türkiye’de birçok su kanal idaresine örnek oldu. Malatya’nın her bölgesinde yoğun bir şekilde yatırımlar yaptı. Metraj ve maliyet olarak rekor yatırımlar yapılıyor. Yaptığımız bu yatırımlarda bizlere anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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