Malatya’daki yatırımlarına devam eden MASKİ, eski ve atıl durumda kalan vanalara yeni teknolojik altyapı sağlayacak. Bir önceki yıllarda artan su kesintileri önüne geçilecek olan SCADA sistemi ile MASKİ ana binasından kontrol edilebilecek. Yapılan yatırım ile artık su kesintileri tek merkezden çözülecek. Konu ile ilgili Kuyönü’nde eski vanaların bulunduğu alanda gazetecilere açıklamada bulunan MASKİ Genel Müdürü Dr Özgür Özdemir, “Biliyorsunuz geçtiğimiz 12. ayda bir su sıkıntısı yaşamıştık. O zaman bizim kontrolümüzün dışında yerin altında giden yaklaşık 40 lt/sn’lik bir kesinti olmuştu. Gecenin 1.30’unda müdahale etmek istemiştik ama vana çalışmıyordu. Bir önceki noktada bulunan vana da çalışmıyordu. Vanaya müdahale etmek için suyu kaptajdan kesmemiz gerekiyordu. O arızamızı giderdik ve su seviyesinin artmasını beklemiştik” dedi.

KISA SÜRELİ KESİNTİ

Cumartesi günü yaşanacak kesinti ile ilgili bilgilendirmede bulunan Genel Müdür Özgür Özdemir, yaşanacak kesintinin şehrin bir bölümünü etkileyeceğine dikkat çekti. Özdemir, “Kuyuönü hattı şehrimizin su anlamında can damarı. Buradan 400’lük hattımız geliyor. Buradan hemen alttaki Kuyuönü depomuza bin 200’lük hattımız gidiyor, devamında yukarıya Yapraklı’ya bin 200’lük hattımız devam ediyor. Buradan üniversite tarafını 700’lük hattımız devam ediyor. Son derece kritik bir bölge. Kritik noktanın bizim için önemli olan kısmı, buradan herhangi bir arıza olduğunda hemen müdahale edebilmemiz gerekiyordu ancak buradaki eski vanamız ekonomik ömrünü tamamladığı için çalışmayınca yerine yenisini koymamız gerekiyordu. Bu tamamen yeni sisteme uygun, SCADA sistemi ile MASKİ ana binasından kontrol edilebileceğimiz, ana binadan vanayı açıp kapatabileceğimiz yeni bir vana takıyoruz. Bunu yaparken şehrin belli bir bölümün susuz bırakacağımız için, söz konusu bu hatta ekonomik ömrünü doldurmuş 450 metrelik bir çelik hat koyacağız. Vana atılırken hattımızın bağlantısını da yapacağız ve yeni çelik boru döşemiş olacağız. Bu çalışmaya sabah erken saatlerde başlayacağız ve sanırım saat 12.00 gibi birçok bölgeye suyumuzu vermiş olacağız. Suyumuzu verdikten sonra çalışmadan kısa süreli etkilenebilecek bölgelerde akşam saatlerde suyunu almış olacak.”

2017’DE BİR ARIZA ŞİKAYETİ

Yaşanan su arızaların önüne geçilebilmek için eski ve ömrünü doldurmuş boru ve vanaların değişimine büyük önem verdiklerini kaydeden Özdemir, “Ömürlük bir sistem kuruyoruz. Bunu da verileriyle açıklayacağız. Bunları yılda iki kez kamuoyu ile paylaşacağız. Özellikle merkez için söylüyorum, Fırat, Çöşnük, Venk’te geçen senenin nisan ayında 16 arıza gelmişti, oranın alt yapısını değiştirdikten sonra bu sene sadece bir tane arıza geldi. Yeni nesil borular kullanıyoruz. 50 yılımızı en azından sıkıntı olmayacak şekilde geçirecek bir alt yapı kuruyoruz” şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK