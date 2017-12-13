13 Aralık 2017 Çarşamba

MASKİ’den Arapgir’e dev yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir ilçesi Kılıçlı, Meşeli, Kaynak, Yukarıyabanlı Mahallelerinde maliyeti 1 milyon TL olan 6 bin 500 metrelik içme suyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

13 Aralık 2017 Çarşamba 12:47
MASKİ’den Arapgir’e dev yatırım

  Çalışmalar ile ilgili memnuniyetini dile getiren meşeli mahallesi Muhtarı İsmet Tunç, “Meşeli Mahallemizde yıllardır su yoktu. Taşıma suyu ile su geliyordu. Vatandaşlarımız mağdur oluyorlardı. MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla mahallemiz suyuna kavuştu. Bin metre uzunluğunda içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi. Sondaj kuyusu açarak evlerimize su ulaştırdı. Su deposu yapıldı. Mahallemizin uzun yıllardan beri devam eden içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırdı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

 

SAĞLIKLI İÇME SUYU…
  Çalışmalarla ilgili basına bilgi aktaran Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir ise, “Arapgir İlçesi’nin muhtelif mahallelerinde yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımız kapsamında Kılıçlı Mahallesi Beygirli Sokak’a1.100 metrelik terfi hattı, 1 adet terfi binası ve 1 adet içme suyu deposu inşasını tamamladık. Kılıçlı Mahallesi Hacıuşağı Sokak’a bin metrelik terfi hat çalışması yaptık. Meşeli Mahallesi’nde içme suyu altyapısı inşa etmek için çalışmalar başlattık. Sondaj kuyusu açarak 1 saniyede 3 litre su temin ettik.  Bin metre terfi hattı, 1 adet terfi binası ve 1 adet içme suyu deposu inşa ettik. Kaynak Mahallesi’ne 900 metre hat çalışması ve 1 adet su deposu çalışması gerçekleştirdik. Yukarıyabanlı Mahallesi’ne ise 2.500 metrelik içme suyu hat çalışması yaptık. Arapgir ilçesi Kılıçlı, Meşeli, Kaynak, Yukarıyabanlı mahallelerinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Hedefimiz Malatya’nın tamamını içme suyu altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımızı sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ” ifadelerini kullandı. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMASKİ

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