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MASKİ’de online hizmet

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, (MASKİ) Mobil Uygulama ile online vatandaşlara hizmet veriyor. Bu hizmete sayesinde vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden arıza bildiriminde bulunup, istek, öneri ve şikâyetlerini iletebiliyorlar.

MASKİ’de online hizmet

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, (MASKİ) Mobil Uygulama ile online vatandaşlara hizmet veriyor. Bu hizmete sayesinde vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden arıza bildiriminde bulunup, istek, öneri ve şikâyetlerini iletebiliyorlar.

29 Haziran 2018 Cuma 11:51
MASKİ’de online hizmet

Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Her geçen gün ilerleyen teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 1 yıl önce MASKİ Mobil uygulamamızı hayata geçirdik. Vatandaşlarımız IOS ve android platformlu cihazlarından MASKİ Mobil Uygulamasını kullanarak, MASKİ’ye ait her şeye daha kolay ve hızlı ulaşabiliyorlar. Uygulama ile faturalarını oluşturarak borçlarını ödeyebiliyorlar. Fatura geçmişlerini kontrol edip, geçmiş borçlarını ödeyerek ve aboneliklerini takip edebiliyorlar. Ayrıca mobil uygulama üzerinden arıza bildiriminde bulunup, istek, öneri ve şikâyetlerini iletebiliyorlar. Uygulama üzerinden dilekçelerini takip edebiliyorlar. Ayrıca arızalardan kaynaklı su kesintilerini görebiliyorlar. Uygulamayı hala kullanmayan vatandaşlarımız, anroid işletim sistemli cihazlar için Google Play Markete, IOS işletim sistemli cihazlar için AppStore Markete girerek uygulamayı akıllı cihazlarına yükleyebilirler” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MASKİOnline HizmetErtan Mumcu
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