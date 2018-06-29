MASKİ’de online hizmet

Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Her geçen gün ilerleyen teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 1 yıl önce MASKİ Mobil uygulamamızı hayata geçirdik. Vatandaşlarımız IOS ve android platformlu cihazlarından MASKİ Mobil Uygulamasını kullanarak, MASKİ’ye ait her şeye daha kolay ve hızlı ulaşabiliyorlar. Uygulama ile faturalarını oluşturarak borçlarını ödeyebiliyorlar. Fatura geçmişlerini kontrol edip, geçmiş borçlarını ödeyerek ve aboneliklerini takip edebiliyorlar. Ayrıca mobil uygulama üzerinden arıza bildiriminde bulunup, istek, öneri ve şikâyetlerini iletebiliyorlar. Uygulama üzerinden dilekçelerini takip edebiliyorlar. Ayrıca arızalardan kaynaklı su kesintilerini görebiliyorlar. Uygulamayı hala kullanmayan vatandaşlarımız, anroid işletim sistemli cihazlar için Google Play Markete, IOS işletim sistemli cihazlar için AppStore Markete girerek uygulamayı akıllı cihazlarına yükleyebilirler” dedi.

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