MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin içme suyu altyapısını güçlendirerek vatandaşlara içme suyu ulaştırıyor. Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını sağlamlaştırarak şehre hizmet ediyor. Bölgenin en büyüğü olan laboratuvarında çalışmalarına hız vererek akredite olma yolunda ilerleyen MASKİ, akredite olduktan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin tamamından gelen toprak, yaprak, su ve atık su analizleri yapılacak. Akredite laboratuvardan verilen deney raporları ve sertifikalar dünya genelinde geçerli olacak.

TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİ YAPILIYOR

Fiziksel ve kimyasal analizlerin yapıldığı laboratuvarda toprak, yaprak, su ve atık su analizleri aktif olarak gerçekleştiriliyor. Yapılan analizlerde toprağın fosfor, potasyum, azot, kireç değerlerine ve tuz, pH, iletkenlik (saturasyon) parametrelerinin ölçümü yapılıyor. Toprağın fiziksel analizi yapılarak verimlilik düzeyi kontrol edilip, gübre ihtiyacının olup olmadığı belirleniyor. Yaprak analizleri de gelen numunelere göre düzenli olarak yapılıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kaptaj’dan gelen suyu aynı kalitesiyle vatandaşların musluklarına ulaştırmak için çalışmalar yapıyor. Altyapı çalışmalarının yanı sıra suyun kalitesini düzenli aralıklarla inceleyen MASKİ Genel Müdürlüğü, yüksek ve modern teknolojik cihazlarla tasarlanan laboratuvarında suyun analizini yapıyor. Aylık düzenli olarak 450 farklı noktadan numuneler alarak suyu tahlil ediyor. Laboratuvarda bulunan cihazların hepsi kimyasal kirliliği ve en küçük mikroorganizmayı dahi tespit edecek teknolojiye sahip.

HABER MERKEZİ