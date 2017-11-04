Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Başbakan Başdanışmanı Prof. Dr. Lütfi Akça, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun ile çok sayıda akademisyen, sanayici ve öğrenci katıldı.

Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oktay Özkan, çalıştayın açılış konuşmasında proje hakkında bilgiler verdi.

BİRİNCİ AŞAMAYI GEÇTİ

Amaçlarının atık suların yeniden kullanım alternatiflerinin, su kalitesi ve su ihtiyacı açılarından değerlendirilerek, bu seçenekleri artırmak olduğunu belirten Doç. Dr. Özkan, “Projemiz, 36 başvuru arasında birinci aşamayı geçen ve desteklenen beş projeden biridir. Erciyes Üniversitesi’nin en yüksek bütçeyle desteklediği projeler arasındadır” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ise konuşmasında, üniversitelerdeki araştırmaların günlük hayata uygulanacak bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Rektör Yardımcısı Yıldız, “Bugün önümüzde bütün dünyanın ve insanlığın en önemli sıkıntılarından biri olan suyla ilgili üniversite ve sanayi işbirliği ile ortaya çıkmış proje için toplanmaktayız. Üniversitemiz her zaman için işbirliğine açık ve hazır bir üniversitedir. Bu açıdan da her zaman işbirliğinde bulunduğumuz ve bulunmaya devam edeceğimiz kurum organize sanayimizdir” diye konuştu.

SU, HOYRATÇA KULLANDIĞIMIZ DEĞERDİR

Konuşmasında suyun önemine de dikkat çeken Yıldız, “Su, bu zamanda çok fazla eksikliğini hissetmediğimiz bir ihtiyacımız. Su, biraz da hoyratça kullandığımız bir değerdir. Fakat araştırmalar ifade ediyor ki! Kısa süre içeresinde en büyük eksikliğini hissedeceğimiz bir değer. Bunun içinde iki önemli unsur var. Birincisi suyu ergonomik ve ekonomik nasıl kullanırız. İkincisi de atık sularımızı tekrar kullanmak için hayata nasıl kazandırırız. İşte bugünde özellikle atık suların fazla olduğu bir merkezdeyiz. Çünkü burada imalat var. İmalatın olduğu yerde de suların içindeki atıklarda önem arz etmektedir. Üniversitemizle birlikte OSB bu hususta çok önemli adımlar atmıştır. Ve eminim ki! Bundan sonrada bu adımları atmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da konuşmasında, teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla devam ettiği günümüzde, çevre ve teknoloji uyumunu sağlamanın yaşanılabilir bir dünya için son derece önem arz ettiğini kaydetti.

Nursaçan, “Geri kazanım ve yeniden kullanım doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlamaktadır. Enerji tasarrufumuzu sağlamamıza yardım eder. Atık miktarını azaltarak, çevresel etkilerin azalmasını sağlar. Geri kazanım geleceğe ve ekonomiye yardım yapmamıza yardımcı olur” dedi.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun konuşmasında, proje ekibine teşekkür ederek, Organize Sanayi Bölgesi ile proje ve çalışmaların devam edeceğini söyledi.

GÜÇLÜ OLMANIN YOLU…

Çalıştay açılışının son konuşmacısı Başbakan Başdanışmanı Prof. Dr. Lütfi Akça ise, Türkiye’nin zor bir coğrafyada yer aldığını ve ayakta kalabilmek için güçlü bir ülke olması gerektiğini kaydetti.

Başdanışman Akça, “Güçlü olmanın yolu kalkınmadan, gelişmeden ve ekonomiden geçmektedir. Dolayısıyla ülkemiz üretimini artırmak, fabrikalarını çalıştırmak, daha fazla teknoloji üretmek zorundadır. Tabi bunu yaparken de çevremizi ihmal etmememiz gerekiyor. Maalesef kalkınma da, ekonomi de, sanayi de çevre korumak birbirine ters düşen konulardır. Üretimi artırırsanız ve sanayi çalışırsa, bunlar kirlilik üretecek ve çevreyi etkileyecektir. Ancak günümüz şartlarında, hem çevreyi korumak, hem de ülkenin gelişmesini sağlamak da mümkündür. Ne ile mümkündür? Teknoloji ile akılla ve iyi yönetimle mümkündür” şeklinde konuştu.

Çalıştay açılış konuşmalarının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi tarafından proje sunumu yapıldı.

İHA