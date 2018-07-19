MASKİ kağıt tüketimini bu yöntemle azalttı

MASKİ Genel Müdürlüğü, sahada gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının yanı sıra Bilgi İşlem altyapısını güçlendirerek Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) hayata geçirdi.

İNSAN SAĞLIĞINA KATKI SAĞLANIYOR

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulaması ile yazışmalar hızlı ve doğru bir şekilde yapılıyor. Bu sistem ile kurum içinde yapılan yazışmalarda kullanılan kâğıt israfı önlenerek çevre temizliği ve insan sağlığına katkı sağlanıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kurum içi ve dışı yazışmalarımızı hızlandıran bu sistem ile kurumda yapılan tüm yazışmaları elektronik belge olarak bilgisayar ortamında oluşturuyor. Belgeler, elektronik ortamda onaylanıp elektronik imza ile imzalanıyor. Uygulama kurum içinde işlemlerin daha hızlı ve koordineli yapılmasını sağlıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında uygulamaya alınan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile 135 tane ağacın kesilmesi engellendi. Zehirli gazlardan biri olan 38 ton karbondioksitin (CO2) meydana çıkmasının önüne geçildi. Ve 674 kilo litre su tasarrufu sağlandı” denildi.