MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya’da çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İnönü ve Seyran mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Ölçülebilir Alt Bölge çalışmalarının 11 kilometrelik kısmını tamamladı. MASKİ’nin çalışmalarından ötürü memnuniyetini dile getiren Mahalle Muhtarı Abdulgazi Atabey, “Artık suyumuz tüm mahalle sakinlerimize ulaşıyor” dedi.

YÜKSEK KATLARA ULAŞIYOR

Atabey, “Mahallemizde yoğun su tüketimi olduğu dönemlerde yüksek katlı binalardaki basınç probleminden dolayı, üçüncü kattan sonraki katlara su çıkmıyordu. Mahalle sakinlerimiz mağdur oluyordu. MASKİ ekibinin mahallemizde yaptığı çalışmalarla, sıkıntımız çözüme kavuştu. Artık suyumuz bütün binaların yüksek katlarına ulaşıyor” dedi.

11 KİLOMETRELİK KISMINI TAMAMLADIK

Çalışmaları değerlendiren MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ise “Uzun yıllar dayanıklı ölçülebilen kontrollü hizmetler sunuyoruz” dedi. “Ölçmezsen Yönetemezsin” prensibiyle yola çıktıklarını DMA çalışmalarına devam etiklerini söyleyen Özdemir, depolarda bulunan mevcut suyun kullanımını kontrol altına alarak kayıp- kaçak su oranını en az seviyeye düşürdüklerini dile getirdi. Genel Müdür Dr. Özdemir, “İnönü-Seyran mahallemizde maliyeti 9,6 milyon TL olan 34 kilometrelik içme suyu hat çalışmasının 11 kilometrelik kısmını tamamladık. Yaptığımız çalışmalarda DUKTİL borular kullanarak, mahallemizin altyapısını tamamen yeniliyoruz. Ayrıca mahallemizde eski hatların tamamen iptali, bin 250 adet abone bağlantısı ve 6 adet debimetre vana odası çalışmalarımız devam ediyor. Eski hatların iptali ve abone bağlantı çalışmaları tamamlandığında kayıp kaçak su oranını en aza indirerek, ölçülebilen, kontrol edilebilen sağlıklı hizmetler sunacağız. Malatya’ya 50 yıl hizmet verecek sağlam altyapı çalışmalarımız mahallemizde ve Malatya genelinde devam ediyor. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ